Пользователи Сети встревожены: Ефремов подрался в колонии

В окружении актера Михаила Ефремова отреагировали на сообщения о драке в колонии и последующем инсульте у осужденного артиста в некоторых СМИ. Как заверил адвокат актера Петр Хархорин, это фейковая информация.

В интервью телеканалу «360» Пётр Хархорин рассказал, что СМИ распространяют вранье – «с первого до последнего слова». Адвокаты позвонили в колонию, были у Михаила Ефремова. Как оказалось, Михаил Ефремов «прекрасно спал ночью», а сейчас находится на рабочем месте – актер работает в швейном цеху.

Накануне в СМИ появилась информация, что на Михаила Ефремова, осужденного ИК-4 Белгородской области, проблемы со здоровьем. Якобы на знаменитость напали, избили, у него был инсульт после произошедшего. Сообщалось, что конфликт у Ефремова был с осужденным гражданином из Ирана. После словесной перепалки «сидельцы» якобы подрались.