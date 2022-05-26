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Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин переболел раком

Limon.ee
Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин переболел раком
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Оливер Стоун
Оливер Стоун Фото: Lorena SopÃªNa

Знаменитый режиссер сделал резонансное заявление в своем недавнем интервью, пишет Topnews.

Известный кинорежиссер из США Оливер Стоун сделал резонансное заявление. В беседе с журналистом Лексом Фридманом он сообщил, что президент России Владимир Путин переболел раком.

Высказываясь о войне в Украине, Стоун отметил, что существовало несколько причин, которые могли повлиять на это решение президента РФ. При этом он оговорился, что не может точно знать всю ситуацию, а также информацию разведки и оценку происходящего. Тем не менее Оливер Стоун предположил, что Владимир Путин мог быть плохо информирован о “степени сотрудничества со стороны живущих в Украине русских”, что также могло повлиять на начало конфликта.

“И помните вот что: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время коронавируса. Возможно, он был лишен нормальной деятельности, потерял контакт с людьми. (…) Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что это будет быстрым решением”, – сказал Оливер Стоун.

Напомним, что знаменитый голливудский режиссер познакомился с Путиным в 2015 году. В 2017 году он снял “Интервью с Путиным” – четырехсерийный документальный фильм. Во время двухлетней подготовки к фильму Оливер Стоун много раз встречался с российским президентом. За период с июля 2015 года по февраль 2017 года он отснял в общей сложности 30 часов интервью. В 2019 году Стоун обратился к Путину с просьбой, чтобы он стал крестным отцом его 22-летней дочери.

Отметим, что слухи о тяжелом заболевании Владимира Путина ранее уже появлялись в Сети. Так, в начале апреля TopNews писал о том, что сообщения о якобы онкологии щитовидной железы у Владимира Путина вынужден был прокомментировать даже официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности Пескову адресовали вопрос после публикаций в СМИ о том, что Путина сопровождает врач-онколог и медики, специализирующиеся на лечении щитовидной железы. Пресс-секретарь президента заявил, что эта информация не соответствует действительности, назвав ее “выдумкой и неправдой”.

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