Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин переболел раком
Высказываясь о войне в Украине, Стоун отметил, что существовало несколько причин, которые могли повлиять на это решение президента РФ. При этом он оговорился, что не может точно знать всю ситуацию, а также информацию разведки и оценку происходящего. Тем не менее Оливер Стоун предположил, что Владимир Путин мог быть плохо информирован о “степени сотрудничества со стороны живущих в Украине русских”, что также могло повлиять на начало конфликта.
“И помните вот что: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время коронавируса. Возможно, он был лишен нормальной деятельности, потерял контакт с людьми. (…) Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что это будет быстрым решением”, – сказал Оливер Стоун.
Напомним, что знаменитый голливудский режиссер познакомился с Путиным в 2015 году. В 2017 году он снял “Интервью с Путиным” – четырехсерийный документальный фильм. Во время двухлетней подготовки к фильму Оливер Стоун много раз встречался с российским президентом. За период с июля 2015 года по февраль 2017 года он отснял в общей сложности 30 часов интервью. В 2019 году Стоун обратился к Путину с просьбой, чтобы он стал крестным отцом его 22-летней дочери.
Отметим, что слухи о тяжелом заболевании Владимира Путина ранее уже появлялись в Сети. Так, в начале апреля TopNews писал о том, что сообщения о якобы онкологии щитовидной железы у Владимира Путина вынужден был прокомментировать даже официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности Пескову адресовали вопрос после публикаций в СМИ о том, что Путина сопровождает врач-онколог и медики, специализирующиеся на лечении щитовидной железы. Пресс-секретарь президента заявил, что эта информация не соответствует действительности, назвав ее “выдумкой и неправдой”.