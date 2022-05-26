Певица Элина Борн опубликовала в социальных сетях первые слова припева своего предстоящего сингла. Певица проиллюстрировала пост фотографией, которая вызвала положительную реакцию со стороны других эстонских исполнителей.
Эстонская певица привлекает внимание чувственным кадром
Эстонская певица привлекает внимание чувственным кадром
Певица Туули Ранд похвалили снимок, написав : « Боже, что за богиня!»
"Какой красивый снимок!"- написала виолончелистка Сильвия Ильвес.
Однако, некоторые комментаторы обратили внимание не только на фото Элины, но и на её песню. И это правильно. Ждём с нетерпением премьеру !
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