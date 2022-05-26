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Эстонская певица привлекает внимание чувственным кадром

Limon.ee
Эстонская певица привлекает внимание чувственным кадром
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Elina Born Reketi «Palun Puhka» albumi esitlus Tallinnas Unibet Sports baaris , 6. mai 2022.
Elina Born Reketi «Palun Puhka» albumi esitlus Tallinnas Unibet Sports baaris , 6. mai 2022. Фото: Rauno Liivand

Певица Элина Борн опубликовала в социальных сетях первые слова припева своего предстоящего сингла. Певица проиллюстрировала пост фотографией, которая вызвала положительную реакцию со стороны других эстонских исполнителей.

Певица Туули Ранд похвалили снимок, написав : « Боже, что за богиня!»

"Какой красивый снимок!"- написала виолончелистка Сильвия Ильвес.

Однако, некоторые комментаторы обратили внимание не только на фото Элины, но и на её песню. И это правильно. Ждём с нетерпением премьеру !

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