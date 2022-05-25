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Отца Меган Маркл госпитализировали с подозрением на инсульт

Limon.ee
Отца Меган Маркл госпитализировали с подозрением на инсульт
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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри Фото: Victoria Jones / PA Wire/PA Images

24 мая в американских СМИ появились фото и видео отца актрисы Меган Маркл, которого скорая помощь увозит в больницу. Томаса Маркла – старшего, у которого непростые отношения со своей дочерью, забрали из мексиканской Тихуаны и госпитализировали в Калифорнии, сообщает Teleprogramma.pro.

Издание TMZ предположило, что у мужчины случился инсульт. По информации журналистов, он не мог разговаривать с медиками и записывал показания о своем самочувствии на листе бумаги.

Ранее Томас говорил, что перенес два сердечных приступа перед ее свадьбой своей дочери с британским принцем Гарри в 2018 году. Но большинство поклонников знаменитой семьи считает, что скандальный родитель просто пытается привлечь к себе внимание.

Издание отмечает, что в июне мистер Маркл собирался присутствовать на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II в Великобритании, но теперь, похоже, ему придется отменить поездку в Великобританию.

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