Отца Меган Маркл госпитализировали с подозрением на инсульт

Издание TMZ предположило, что у мужчины случился инсульт. По информации журналистов, он не мог разговаривать с медиками и записывал показания о своем самочувствии на листе бумаги.

Ранее Томас говорил, что перенес два сердечных приступа перед ее свадьбой своей дочери с британским принцем Гарри в 2018 году. Но большинство поклонников знаменитой семьи считает, что скандальный родитель просто пытается привлечь к себе внимание.