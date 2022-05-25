КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРА ⟩ Деньги за концерт Филиппа Киркорова будут возвращены

Комментарий от концертного агентства Artmusic: «На протяжении двух лет мы ежедневно получали звонки и письма от людей, которые купили билеты на концерт Филиппа Киркорова. Мы отвечали на каждое письмо и каждый звонок.

Мы действительно планировали и надеялись, что сможем провести этот концерт, но, к сожалению, обстоятельства оказались сильнее. Наша фирма работает очень давно, больше 20 лет мы являемся организаторами всевозможных концертов, мы дорожим нашим именем и репутацией, поэтому не собираемся придумывать никакие истории про банкротство и искать варианты, как не вернуть зрителям деньги. Все средства за купленные билеты на концерт Филиппа Киркорова будут возвращены в полном объеме».

В связи с тем, что Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию, его концерт, запланированный на 27 мая 2022 года, отменяется.

Несмотря на серьезные финансовые потери организатора, мы выполняем свои обязательства перед зрителями и 27 мая открываем возврат денег за билеты.

Электронные билеты, купленные на сайте Piletilevi, будут выкуплены автоматически в течение 15 рабочих дней. Заявление отправлять не нужно, деньги будут перечислены на счет покупателя, с которого была совершена покупка билетов.

Билеты, купленные в пунктах продажи Piletilevi, можно сдать, написав по адресу tagasiost@piletilevi.ee, указав в письме ID-номера билетов и свои банковские реквизиты.