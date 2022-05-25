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«Как это трогательно, спасибо»​​: Вера Брежнева лично поблагодарила Эстонию

Limon.ee
«Как это трогательно, спасибо»​​: Вера Брежнева лично поблагодарила Эстонию
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Yevhen Kotenko

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет живет на три страны: Украина, Россия, Италия, иммигрировала в Польшу. Там она вместе с другими волонтерами помогает украинцам, которые были вынуждены бежать за границу из-за войны с РФ.

​Вера Брежнева неустанно следит за новостям, переживая за родину. Вот и сейчас певица увидела репортаж, снятый украинским телеканалом 24tv в Эстонии, где тысячи человек на Певческом поле поют украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина".

Это очень растрогало Веру и она прокомментировала этот сюжет у себя в Инстаграм: 

скриншот из Инстаграм Веры Брежневой
скриншот из Инстаграм Веры Брежневой Фото: https://www.instagram.com/ververa/
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