Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет живет на три страны: Украина, Россия, Италия, иммигрировала в Польшу. Там она вместе с другими волонтерами помогает украинцам, которые были вынуждены бежать за границу из-за войны с РФ.
«Как это трогательно, спасибо»: Вера Брежнева лично поблагодарила Эстонию
«Как это трогательно, спасибо»: Вера Брежнева лично поблагодарила Эстонию
Вера Брежнева неустанно следит за новостям, переживая за родину. Вот и сейчас певица увидела репортаж, снятый украинским телеканалом 24tv в Эстонии, где тысячи человек на Певческом поле поют украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина".
Это очень растрогало Веру и она прокомментировала этот сюжет у себя в Инстаграм:
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