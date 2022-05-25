Филипп Киркоров откровенно приставал к Ольге Бузовой на российской музыкальной премии.
ВИДЕО ⟩ «Твои соски набухли, они возбудились»: Киркоров жарко облизал Ольгу Бузову
«Твои соски набухли, они возбудились»: Киркоров жарко облизал Ольгу Бузову
Артисты сидели за одним столиком на популярной музыкальной российской премии.
Бузова была одета достаточно откровенно: длинное черное платье с прозрачным верхом, через который отлично просматривалась грудь. Прикрыты были лишь соски.
Видимо, Киркоров не смог устоять перед молодой красоткой и пустился во все тяжкие:
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