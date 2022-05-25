Латвийский актер Юрий Дьяконов в передаче режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dž. Spot раскрыл, что опробовал свои силы в съемках фильма для взрослых, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ «Там не халтурят»: латвийский актер рассказал об опыте съемок в порно
«Я попробовал сниматься в порно. У меня был такой опыт, я его хотел. Хотя, результата я не увидел», - рассказал Дьяконов в передаче.
Актер рассказал, что фильм сняли в Латвии, но предназначался он для зарубежного рынка. Дьяконов объяснил, что сделал это не из-за денег, а из любопытства перед процессом съемок.
У меня было ощущение, что, в отличие от актеров театра или кино, они не халтурят. Та еще физкультура. Я удовлетворил свое любопытство, но результата, к сожалению, так и не увидел,
- говорит 35-летний актер.
В интервью Дьяконов позволил заглянуть «за кулисы» своей личной жизни, работу в театре, в том числе вспомнил неприятный опыт работы с режиссером Владиславом Наставшевым во время работы над спектаклем «Три сестры».
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Видео: Выпуск передачи Dž. Spot с Юрием Дьяконовым (на латышском языке)