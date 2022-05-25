РЕТРОГАЛЕРЕЯ! ⟩ Победа Латвии и бронза Эстонии: 20 лет назад Евровидение проходило в Таллинне!

Кульминацией вечера стала, конечно же, победа южных соседей Эстонии - Латвии. Песню-победительницу I want представила латвийская певица Marie N. Неплохим был вечер и для Эстонии, ведь шведская певица Sahlene с песней Runaway вывела нашу страну на третье место.

Аннели Пеэбо и Марко Матвере вписали себя в историю как ведущие вечера.