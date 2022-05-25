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РЕТРОГАЛЕРЕЯ! ⟩ Победа Латвии и бронза Эстонии: 20 лет назад Евровидение проходило в Таллинне!

Limon.ee
Победа Латвии и бронза Эстонии: 20 лет назад Евровидение проходило в Таллинне!
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Ровно 20 лет назад, 25 мая 2002 года, взгляды всей Европы были прикованы к Таллинну и концертному залу Saku Suurhall.

Кульминацией вечера стала, конечно же, победа южных соседей Эстонии - Латвии. Песню-победительницу I want представила латвийская певица Marie N. Неплохим был вечер и для Эстонии, ведь шведская певица Sahlene с песней Runaway вывела нашу страну на третье место.

Аннели Пеэбо и Марко Матвере вписали себя в историю как ведущие вечера.

Смотри, как эмоционально проходил вечер в пресс-центре, на сцене, а также в центре города, где столичные жители собрались, чтобы посмотреть Евровидение!

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