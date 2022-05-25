Певицу Наргиз задержали в московском аэропорту Домодедово и депортируют в Узбекистан?

А на днях певица решила вернуться из Ташкента в Москву. Но ее задержали в Домодедово и не пустили в Россию. Издание vesti.uz утверждает, что сейчас она находится в аэропорту — ее по указанию властей планируют депортировать в Узбекистан. Baza пишет, что артистка провела ночь в специальной комнате в аэропорту, а утром уже улетела обратно в Ташкент.

Сама Наргиз родом из Узбекистана — vesti.uz пишет, что ее «депортируют на историческую родину». Певица росла в известной музыкальной семье: ее дядя Батыр Закиров был популярным советским певцом. В Америку Наргиз с семьей эмигрировала в середине 1990-х. В 2013 году певица заняла второе место на шоу «Голос» и с тех пор вела творческую деятельность в России.