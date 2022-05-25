В Эстонии началась борьба с проституцией: покупка секса – это насилие!

«Наша цель – обратить внимание на все вытекающие последствия при покупке секс-услуг, прежде всего, для вовлеченных в проституцию, – объясняет эксперт по торговле людьми и член правления НКО Eluliin Эда Мёльдер. – Мы хотим донести до людей, какие сопутствующие неприятности за этим последуют: торговля людьми и недостойное обращение, а также насилие. Многие вовлеченные в проституцию страдают от дичайших депрессий или не видят для себя другой альтернативы в жизни».

Основной посыл кампании «Думай головой» заложен в ее слогане: «Покупка секса – это насилие». Данные утверждения подкреплены фактами из исследований Института развития здоровья (TAI). Они показывают, как торговля своим телом на самом деле влияет на человека и доказывают, что это на самом деле насилие.

«Покупка секса у лиц, ставших жертвами торговли людьми, а также у несовершеннолетних в Эстонии считается преступлением и наказывается в уголовном порядке. Склонение к занятиям проституцией, а также сутенерство тоже являются наказуемыми, – подчеркивает Мёльдер. – Убеждение в том, что покупка секса - это всего лишь операция, не оказывающая никакого дальнейшего разрушительного влияния на жертву или на общество в целом, – наивно».

Здесь Мёльдер ссылается на всё те же исследования, которые показывают, что 50 процентов вовлеченных в проституцию женщин страдают от депрессии, у трети – панические атаки, а 30 процентов подвергались сексуальным унижениям. «Наш посыл максимально прост: думай головой, ведь только в этом случае ты поймешь последствия своих действий и осознаешь, что покупка секса – это насилие», – говорит Мёльдер, у которой большой опыт работы терапевтом и консультантом кризисного центра Eluliin, где она каждый день сталкивается с жертвами так называемой секс-индустрии: все эти люди подвергались сексуальному унижению или с ними происходили еще более ужасные вещи.

В рамках кампании выпущена серия подкастов от Eluliin: «Думай головой!», где вопрос исследуется с разных сторон. Говорится о торговле людьми, о темной стороне купли-продажи секс-услуг, а также предлагаются определенные решения. Новый выпуск в эфире по утрам во вторник. Послушать новый выпуск подкаста можно в Spotify и других приложениях этого толка. Также можно просто зайти на страницу: anchor.fm/motlepeaga.

На странице www.motlepeaga.ee и в соцсети www.facebook.com/motleoigepeaga вы найдете факты и ссылки на исследования Института развития здоровья, которые развеют мифы, часто вводящие наше общество в заблуждение и направляющие мысли не в то русло. Также на сайте есть вся необходимая информация для тех, кто нуждается в помощи.