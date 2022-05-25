ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Украинец бежал прямиком из эпицентра военных действий: мне необходимо выучить эстонский, чтобы быть полезным местному обществу

Виктор Москвитин прожил прекрасную жизнь со своей семьей в Харькове, Украина. Раньше он работал профессиональным поваром, специализировался на грузинской кухне, позднее он с семьей открыл большой продуктовый магазин.

Они открыли свой бизнес в 2019 году, и жизнь, казалось, пошла в гору. Сейчас они даже не знают, существует ли еще их дом, потому что им пришлось покинуть свой дом из-за нападения России.

Жена Виктора Москвитина в их харьковской квартире перед началом войны. Фото: Erakogu

Сегодня весь мир знает, что Харьков — один из городов, подвергшихся сильной бомбардировке русскими, и что ночью в городе темно. «Нам пришлось все бросить, — грустно говорит Москвитин.

«Когда началась война, нашей первой мыслью было найти безопасное место для детей, и когда оно появилось, мы стали чувствовать себя немного спокойнее», — описывает он первые эмоции в начале войны. Именно страх за детей стал причиной решения покинуть страну.

Они очень счастливы, что оказались здесь, в Эстонии. «Я никогда не встречал людей, которые были бы против нашего пребывания здесь или говорили что-то плохое», — он рад, что эстонцы так добры к ним.

Однако, они считают, что не должны сидеть на субсидиях, полученных от эстонского государства, а работают над тем, чтобы что-то вернуть нашему обществу за то, что им так помогли.

«Чтобы быть здесь полезными, важно выучить эстонский», — говорит Москвитин. Вместе с супругой они нашли работу в Kaali Trahter на Сааремаа. Мужчина, как и прежде, работает поваром, а женщина обслуживает клиентов или помогает мужу на кухне.

Они были очень хорошо приняты местными жителями. Видно, как семья активно пытается интегрироваться в общество. Поражает и то, как они изо всех сил стараются выучить эстонский язык.

Вкуснейшие грузинские блюда, приготовленные Виктором Москвитом в Kaali Trahter на Сааремаа. Фото: Heveli Tuisk/ Elu24

По словам мужчины, он уже выучил много необходимых для его работы слов, в основном знает перевод разных продуктов и уже активно использует в речи фразы приветствия.

Правда, климат здесь им немного незнаком, потому что в Харькове немного теплее, чем, например, на Сааремаа, но это меньше всего беспокоит семью. «Нам здесь нравится», — они воспринимают все в положительном свете.

Дети Виктора Москвитина в Харькове лакомятся черешней. Фото: Erakogu

Хотя тоска по дому велика, они понимают, что, вероятно, на родине им делать нечего. Даже после окончания войны жизни там почти не будет. Вот почему они делают все возможное, чтобы быстро интегрироваться в эстонское общество и быть достойными гражданами, чтобы создать лучшее будущее, особенно для своих детей.