28 мая в Таллинне пройдет Венецианский карнавал

Уже в эту субботу, 28 мая, при активной поддержке управы района Кристине и города Таллинна, в десятый юбилейный раз пройдет большой семейный праздник "Венецианский карнавал в Таллинне".

Праздник начнется в 13 часов торжественным шествием карнавальных венецианских костюмов и масок на сцене. Затем в течение четырех часов перед зрителями будут выступать различные творческие коллективы Эстонии.

Главное событие карнавала - конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок на сцене, принять участие в котором может каждый желающий, кто прошел предварительную регистрацию.

В этом году на конкурс зарегистрировалось более пятидесяти участников из Эстонии и Латвии. Каждый из них представит свой карнавальный образ. Авторы лучших нарядов будут награждены дипломами и уникальными призами. Главный приз конкурса костюмов – электронный планшет.

По словам одного из организаторов праздника Вадима Анцупова, все желающие смогут сфотографироваться с участниками карнавального дефиле. Можно будет вблизи рассмотреть карнавальные наряды, ведь Маски будут специально позировать фотографам в парке на протяжение нескольких часов.

Всего в концертной программе карнавала примут участие 16 творческих коллективов. Организаторы карнавала приглашают всех жителей Таллинна прийти на праздник тоже в карнавальных костюмах, надеть маски и окунуться в атмосферу маскарадной Венеции! Не забудьте взять с собой фотоаппараты, чтобы сделать много красивых фотографий.