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«Продуктов очень мало, переоценка каждый день, персонал увольняют»​​: бывшая жена Гуфа в шоке от посещения магазина

присутствует ненормативная лексика
Limon.ee
«Продуктов очень мало, переоценка каждый день, персонал увольняют»​​: бывшая жена Гуфа в шоке от посещения магазина
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Певица Айза
Певица Айза Фото: Alexander Demianchuk

Бывшая жена Гуфа Айза приехала в «Азбуку Вкуса», один из самых дорогих магазинов Москвы, и не понимает, что происходит с ценами на продукты.

"Я уже без работы сижу, даже не знаю, где сейчас детям одежду покупать и на что", – жалуется у себя в Инстаграме Айза.

Певица и блогер негодует от цен в магазине. По словам Айзы, персонал рассказал ей, что штат компании сильно сокращают, ассортимент уменьшается на глазах, а переоценка товаров происходит каждый день.

Внимание, в ролике присутствует ненормативная лексика.

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