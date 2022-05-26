Бывшая жена Гуфа Айза приехала в «Азбуку Вкуса», один из самых дорогих магазинов Москвы, и не понимает, что происходит с ценами на продукты.
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«Продуктов очень мало, переоценка каждый день, персонал увольняют»: бывшая жена Гуфа в шоке от посещения магазина
присутствует ненормативная лексика
«Продуктов очень мало, переоценка каждый день, персонал увольняют»: бывшая жена Гуфа в шоке от посещения магазина
"Я уже без работы сижу, даже не знаю, где сейчас детям одежду покупать и на что", – жалуется у себя в Инстаграме Айза.
Певица и блогер негодует от цен в магазине. По словам Айзы, персонал рассказал ей, что штат компании сильно сокращают, ассортимент уменьшается на глазах, а переоценка товаров происходит каждый день.
Внимание, в ролике присутствует ненормативная лексика.