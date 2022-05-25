ТАКАЯ ЮНАЯ! ⟩ Самая молодая миллионерша Эстонии показала, как она выглядела в 20 лет

«Что бы вы сказали себе 20-летнему?» — спрашивает бизнесвумен в подписи снимку, размещенному в Instagram. «Единственное, что я бы сказала себе, это то, что учись больше, читай больше и не кури. В то же время я не знаю, была бы я там, где я сейчас, если бы прислушалась к себе из будущего».