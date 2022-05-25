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ТАКАЯ ЮНАЯ! ⟩ Самая молодая миллионерша Эстонии показала, как она выглядела в 20 лет

Limon.ee
Самая молодая миллионерша Эстонии показала, как она выглядела в 20 лет
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Кристель Круустюк
Кристель Круустюк Фото: EUANDME

«Что бы вы сказали себе 20-летнему?» — спрашивает бизнесвумен в подписи к снимку, размещенному в Instagram.

Основательница компании по тестированию мобильных приложений Testlio Кристель Круустюк, в 20 лет изучала программирование в ИТ-колледже и работала тестировщиком программного обеспечения.

«Что бы вы сказали себе 20-летнему?» — спрашивает бизнесвумен в подписи снимку, размещенному в Instagram. «Единственное, что я бы сказала себе, это то, что учись больше, читай больше и не кури. В то же время я не знаю, была бы я там, где я сейчас, если бы прислушалась к себе из будущего».

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