«Что бы вы сказали себе 20-летнему?» — спрашивает бизнесвумен в подписи к снимку, размещенному в Instagram.
ТАКАЯ ЮНАЯ! ⟩ Самая молодая миллионерша Эстонии показала, как она выглядела в 20 лет
Самая молодая миллионерша Эстонии показала, как она выглядела в 20 лет
Основательница компании по тестированию мобильных приложений Testlio Кристель Круустюк, в 20 лет изучала программирование в ИТ-колледже и работала тестировщиком программного обеспечения.
«Что бы вы сказали себе 20-летнему?» — спрашивает бизнесвумен в подписи снимку, размещенному в Instagram. «Единственное, что я бы сказала себе, это то, что учись больше, читай больше и не кури. В то же время я не знаю, была бы я там, где я сейчас, если бы прислушалась к себе из будущего».
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