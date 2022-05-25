ПУГАЮЩЕ! ⟩ На пляже Хаабнеэме в полнолуния проводятся ритуалы жертвоприношений

В группе Facebook Viimsilased давно обсуждается, что происходит на пляже Хаабнеэме. Странные ритуалы совершаются на пляже каждую полночь уже более полугода. Хотя местных жителей особенно беспокоит оставленный после себя мусор и еда, которую собаки так и норовят съесть, такая картина отчасти вызывает у них и чувство страха.

Место ритуала на пляже Хаабнеэме. Фото: Erakogu

Elu24 отправился посмотреть это место и поговорить с местными жителями. По состоянию на вчерашний ведь осталась только одна буханка хлеба, куча соли с кофейными зернами и шоколад. Хотя сотрудники пляжного бара впервые услышали о таких происшествиях там, местные жители, которые периодически гуляют по пляжу, все же знали о ритуалах.

«Хотел бы я знать, кто это делает и зачем», — сказал один из местных жителей, который рассказал, что исполнитель ритуала кажется довольно богатым, потому что используемые продукты не самые дешевые. «Это немного пугает и обескураживает», — сказал другой местный житель.

Место ритуала на пляже Хаабнеэме. Фото: Erakogu

По словам местных жителей, ритуал проводится очень поздно ночью, потому что никто не заметил, кто именно его проводит, а утром свечи еще горят.

Эта тема уже давно обсуждается в социальных сетях, и владельцы собак особенно обеспокоены. «Видимо, у этого человека проснулась совесть, ведь шоколад может быть опасен для жизни собак. В этот раз он выбрал белый шоколад и насыпал много соли», — уточнил местный житель.

Экстрасенс Мерили Тиммер не видит ничего злонамеренного в этих ритуалах.

Мерили Тиммер. Фото: Terje Talts

«Поскольку в ритуале используется крепкий алкоголь, это относится к вуду», — сказала Тиммер, добавив, что вуду на самом деле не так уж и плохо. Однако, по ее словам, это очень глубокая тема и сложно однозначно сказать, что это такое и сложно оценить по фото.

«Мне нужно отправится на это место или посмотреть на фотографии по-другому, но я не хочу влезать в чужие дела. Я не вижу здесь ничего плохого», — успокаивает местных жителей экстрасенс.

«Я не вижу зла, потому что не вижу признаков сатанизма. Скорее, этот человек пытает принести в мир что-то хорошее. Кто-то что-то упускает или пытается чего-то добиться. Я заметила, что используются три свечи, что намекает на троицу», - считает Тиммер.

«Если у вас чистая совесть и вы не сделали ничего плохого, вам не нужно этого бояться», — добавила она.