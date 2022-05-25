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Как повысить мужское либидо: 9 быстрых и проверенных способов
Сексуальная активность у мужчин зависит от многих факторов. Переутомление, напряжение, стресс снижают половую активность мужчины. Неправильное питание, вредные привычки также способствуют снижению половой активности.
Расскажем, как помочь своему партнеру повысить мужское либидо и наладить интимную жизнь, привнеся в нее новые краски.
1.Правильная еда
Помнишь пословицу: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок»? Если разобрать ее буквально, то получается: чтобы повысить либидо и тестостерон у мужчины — надо накормить его! И в этом есть здравый смысл.
Рацион настоящего супергероя должен содержать белок, цинк и фосфор — эти микроэлементы способствуют выработке тестостерона. Поэтому, если мечтаешь о незабываемом романтическом вечере, то готовь ужин правильно.
Какое выбрать мясо? Отдай предпочтение свинине или баранине. На гарнир — свежие овощи. Горячая ночь тебе обеспечена!
Обязательно используй природные афродизиаки, они оказывают легкое возбуждающее действие и усиливают влечение.
Лидер — чеснок. Это самый сильный афродизиак.
Авокадо богато витаминами, усиливает половое влечение.
Орехи очень калорийны и питательны, способствуют выработке тестостерона.
Бананы и цитрусовые улучшают настроение.
Петрушка, укроп, сельдерей полезны для мужского здоровья.
Абсолютно все морепродукты являются сильнейшими природными афродизиаками.
Имбирь — кладезь полезных микроэлементов, используй его и при приготовлении мяса, и при заваривании чая.
2.Народные рецепты
Если хочешь быстро повысить либидо мужчины, попробуй обратиться к народным рецептам. Например, к травам. Их можно применять как по отдельности, так и в комплексе. Регулярный прием способствует длительным результатам.
Какие травы самые эффективные
Трибулус — травянистое растение, которое способно увеличить выработку тестостерона в организме. На нашем рынке продается как пищевая добавка для спортсменов.
Бразильская муира пуама — лекарственное бразильское дерево, способное вознести любого мужчину на вершину блаженства. Аборигены использовали это растение для лечения мужских и женских заболеваний, для усиления либидо и повышения потенции. В Бразилии утверждают, что «оно делает мягкое твердым».
Тёрнера раскидистая — популярный компонент пищевых добавок для поддержания и восстановления сексуального мужского и женского здоровья.
Также положительно влияют на потенцию такие травы, как зверобой, мелисса, клевер, боярышник, корень дайкона.
Рецепт отвара для повышения потенции
Ингредиенты
Корень аира — 3 части
Семена спаржи — 2 части
Корень кубышки — 2 части
Семена крапивы — 3 части
Лист подорожника — 2 части
Подмаренник — 2 части
Мята — 1 часть
Лист лещины — 2 части
Корень алтея — 2 части
Сурепка — 3 части
Приготовление
Три столовые ложки этого сбора трав залей тремя стаканами кипятка.
Дай настояться в термосе.
Для еще более эффективного действия в готовый отвар необходимо добавить настойку барвинка.
3.Психологические приемы
Помни, никто не отменял визуальное восприятие. Мужчина прежде всего хочет глазами! Если твой образ его привлекает, то ты уже на полпути.
Мини или макси? Извечный вопрос. Попробуй на этот раз макси. Оно интригует, заставляет мужчину мысленно срывать с тебя одежду, это еще больше усиливает желание обладать тобой. Пусть это будет противоречивое платье: длина в пол, а на спине глубокий вырез.
Более консервативные наряды располагают к более качественному сексу. Мягкие ткани, типа бархата, шифона и шелка, побуждают мужчину к тактильному контакту, а это — прямой путь в постель.
4.Ароматерапия
Не знаешь, как повысить либидо мужчины? Используй ароматы. Они также играют огромную роль в сексуальных играх. Это могут быть как сложные, постепенно раскрывающиеся запахи, так и сольные.
Вот небольшой перечень ароматов-афродизиаков.
Иланг-иланг пробуждает чувственность, повышает потенцию.
Бергамот оказывает воздействие на нервную систему и усиливает сексуальные вибрации.
Жасмин раскрепощает.
Ваниль ассоциируется со сладостью, поэтому наиболее приятна для мужчин.
Лаванда, с одной стороны, успокаивает, а с другой — возбуждает желание заботы и любви.
Пачули считается мужским ароматом. Усиливает потенцию. Прокачивает уверенность в себе.
Сандал улавливается на расстоянии, побуждая на романтику.
Шафран — один из самых дорогих компонентов в парфюмерии. Способен пробуждать чувства и усиливать ощущения.
5.Тактильные контакты
Теперь перейдем от слов к делу. Повысить либидо и потенцию мужчины поможет нехитрая техника, которая приведет твоего спутника в неописуемый восторг, — массаж кистей рук.
Руки, особенно кисти, — это очень сильная эрогенная зона, но мало кто уделяет ей внимание. А зря! С помощью такого массажа можно довести мужчину до полного экстаза.
Мягкими движениями начни массировать кисть своего партнера. Уделяй внимание и внутренней, и внешней сторонам руки. Надавливай и немного царапай. Совершай мягкие потирающие движения вниз-вверх вдоль каждого пальца, как будто делаешь интимный массаж. Не забывай про места, где расположены суставы, — они очень чувствительны и хорошо реагируют на ласки.
Теперь переходи к участкам между пальцами — это самое приятное по ощущениям место. Начинай с участка между большим и указательным пальцами. Массируя эту зону, ты снимаешь напряжение во всем теле, способствуя нормализации кровообращения.
Твой мужчина расслабится и забудет обо всех невзгодах — так ты закрепишь в его сознании свой положительный образ. Нежными давящими движениями пройдись по всем участкам между пальцами и в заключение удели внимание кончикам пальцев, ногтям.
А далее можешь продолжить. Тут все зависит от твоей раскрепощенности. Начни нежно посасывать каждый палец и увидишь, насколько сильно возбудился твой избранник.
Проделай все то же самое и с ногами. А затем переходи к массажу интимных мест. Любые ласки должны идти в разрез с понятием «дозволено» — делай то, что действительно приносит тебе удовольствие.
6.Ролевые игры и сексуальные игрушки
Снижение мужского влечения зачастую провоцируют и сами женщины своим нежеланием заниматься любовью, ссылаясь на головные боли и занятость.
Научись кайфовать от своего тела, и оно доставит тебе и партнеру массу удовольствия. В этом как раз могут помочь ролевые игры и секс-игрушки, которые добавят красок и разнообразят вашу сексуальную жизнь.
Секс нужно любить, а не заниматься им машинально. Когда ты сама начнешь получать удовольствие, то и сексуальная активность твоего мужчины тоже повысится.
7.Мастурбация
Отличная техника для повышения либидо. Снимает барьеры и закомплексованность. Начни удовлетворять себя в присутствии своего избранника, и он быстро включится в игру. Большинству мужчин нравится смотреть, как женщина ласкает себя, их это заводит. Скажи «нет» порнофильмам, заменив их на открытое самоудовлетворение.
8.Стриптиз
Мы уже упоминали, что любой мужчина любит глазами. Красиво, грациозно раздеваясь, но ускользая из его рук, ты возбуждаешь воображение охотника. Такая игра обязательно закончится бурным сексом.
9.Секс-шоп
Не стесняйся ходить в секс-магазины вместе с партнером. Возможно, вы ничего не приобретете, но возбудите свое подсознание и начнете придумывать сексуальные фантазии, а впоследствии решитесь воплотить их в жизнь.
Еще одна рекомендация. Хочешь, чтобы твой мужчина стал успешным — удовлетворяй его. Ученые уже давно доказали: чем выше интеллект мужчины, тем больше изощренных сексуальных фантазий в его голове. Нерастраченный сексуальный потенциал блокирует все аспекты жизни и порождает маниакальные наклонности.