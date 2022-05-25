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Нику Белоцерковскую заочно арестовали, она ответила

Limon.ee
Нику Белоцерковскую заочно арестовали, она ответила
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Ника Белоцерковская
Ника Белоцерковская Фото: Скрин

В марте Ника Белоцерковская, живущая во Франции, стала в России фигурантом уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Автору кулинарных книг грозит крупный штраф в размере 3 миллионов рублей, а также десять лет заключения.

В начале мая 51-летнюю Нику Белоцерковскую объявили в розыск. Карточка с ее данными появилась на сайте МВД России. Сегодня же стало известно, что предпринимательницу и организатора гастрономической школы заочно арестовали. Данное решение вынес Басманный суд Москвы. «В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Ника уже много лет проживает за границей. У автора кулинарных книг роскошная вилла на юге Франции. Она также могла похвастаться элитной недвижимостью в Санкт-Петербурге, но после проблем с законом переписала имущество на родственников. Белоцерковская также передала в собственность свое издание «Собака.ру», над которым работала 23 года, главному редактору Яне Милорадовской. Предпринимательница признавалась в интервью Ксении Собчак, что возбуждение уголовного дела вызвало у нее смешанные чувства. «Какая-то смесь ужаса и восторга», — говорила она.

В своем Инстграме Ника ответила на решение российский властей.

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