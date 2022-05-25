Нику Белоцерковскую заочно арестовали, она ответила

В начале мая 51-летнюю Нику Белоцерковскую объявили в розыск. Карточка с ее данными появилась на сайте МВД России. Сегодня же стало известно, что предпринимательницу и организатора гастрономической школы заочно арестовали. Данное решение вынес Басманный суд Москвы. «В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Ника уже много лет проживает за границей. У автора кулинарных книг роскошная вилла на юге Франции. Она также могла похвастаться элитной недвижимостью в Санкт-Петербурге, но после проблем с законом переписала имущество на родственников. Белоцерковская также передала в собственность свое издание «Собака.ру», над которым работала 23 года, главному редактору Яне Милорадовской. Предпринимательница признавалась в интервью Ксении Собчак, что возбуждение уголовного дела вызвало у нее смешанные чувства. «Какая-то смесь ужаса и восторга», — говорила она.