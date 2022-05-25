После отъезда в Израиль Максим Галкин стал активно озвучивать свою точку зрения относительно политической ситуации в мире. Откровенность артиста многие восприняли в штыки. Шоумен подвергся жесткой критике, в том числе и со стороны известных персон, пишет «Стархит».
Стали известны жесткие слова Пугачевой: если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь
А вот Алла Пугачева предпочитает держаться в стороне от обсуждений политики. Одни считают, что артистка молча соглашается с мнением мужа, а другие уверены: она его невольная заложница, которая уже всерьез обдумывает развод.
Известный публицист Марат Гельман пролил свет на происходящее внутри звездной семьи. В YouTube-шоу «И грянул Грэм» он заявил, что Примадонна понимает вес своего голоса, поэтому не спешит с высказываниями. «Я услышал: «Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь». Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — поделился Гельман.
Напомним, что Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем и двумя детьми вскоре после февральских событий. Исполнительница уверяет, что ее каникулы временные, а недавно и вовсе опровергла слухи о возможном расставании с Галкиным. В апреле после ряда резких высказываний шоумена в публичном пространстве посыпались предположения, что на него могут завести уголовное дело. Артиста якобы хотят обвинить в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Обвиняемым по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.