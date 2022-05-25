Стали известны жесткие слова Пугачевой: если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь

А вот Алла Пугачева предпочитает держаться в стороне от обсуждений политики. Одни считают, что артистка молча соглашается с мнением мужа, а другие уверены: она его невольная заложница, которая уже всерьез обдумывает развод.

Известный публицист Марат Гельман пролил свет на происходящее внутри звездной семьи. В YouTube-шоу «И грянул Грэм» он заявил, что Примадонна понимает вес своего голоса, поэтому не спешит с высказываниями. «Я услышал: «Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь». Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — поделился Гельман.