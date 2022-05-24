Если в конце прошлой недели жители Валга могли радоваться тому, что теперь на плотинном озере Педели взор будет радовать фонтан, то в понедельник вечером радость испарилась, так как фонтан больше не работал, пишет Elu24.
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Жители Валга недоумевают: куда делся только заработавший фонтан?
Добавлен комментарий волостной управы Валга!
Жители Валга недоумевают: куда делся только заработавший фонтан?
В прошлый четверг, 20 мая, самоуправление Валга сообщило в своем посте в Facebook, что на плотинном озере Педели теперь работает фонтан.