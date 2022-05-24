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Жители Валга недоумевают: куда делся только заработавший фонтан?

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Анналийза Кёсс Limon.ee
Жители Валга недоумевают: куда делся только заработавший фонтан?
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Посреди плотинного озера Педели в Валга заработал фонтан.
Посреди плотинного озера Педели в Валга заработал фонтан. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Если в конце прошлой недели жители Валга могли радоваться тому, что теперь на плотинном озере Педели взор будет радовать фонтан, то в понедельник вечером радость испарилась, так как фонтан больше не работал, пишет Elu24.

В прошлый четверг, 20 мая, самоуправление Валга сообщило в своем посте в Facebook, что на плотинном озере Педели теперь работает фонтан.

«Жители и гости Валга будут в восторге от великолепного фонтана, установленного сегодня на озере Педели», — говорится в сообщении.

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