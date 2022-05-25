ВИДЕО ⟩ Покрышки стирались за полчаса: эстонские экстремалы устроили в Таллинне дрифт-шоу

Дрифт пользуется в Эстонии большой популярностью. Более того: несколько раз наша страна становилась площадкой для проведения международных соревнований, а интерес к дрифту среди автолюбителей все набирает обороты.

У нас уже есть свои звезды. Оливер Рандалу входит в ТОП-10 чемпионов Европы. А вот девушек, участвующих в соревнованиях по дрифту, в Эстонии пока нет.



Русскоязычные жители в меньшей степени занимаются этим спортом профессионально, но на мероприятии, посвященном открытию сезона, нам удалось пообщаться с одним из них. Кирилл Жуков живет на Сааремаа и всей душой вовлечен в дрифт-культуру. Парень открыл для себя экстремальный спорт, когда ему было 18 лет, и к своим 22 годам уже успел поучаствовать в двух сезонах соревнований, на последнем из которых стал третьим из 44 участников в категории street.



Три вида тачек

Есть три категории машин для дрифта: street class, semi-pro и pro. Все они отличаются мощностью мотора, а также немаловажную роль играет уровень сцепления покрышек с дорожной поверхностью. В представлении многих дрифтеры скользят по дороге, но на самом деле именно сцепление обеспечивает правильный занос и красивый автопируэт.

Ради эффектных заездов гонщики тратят месяцы и даже годы на подготовку своего автомобиля. В дрифте участвуют технически исправные автомобили с задним приводом. Что касается пилотов, то их водительский стаж значения не имеет.