Моторы ревели так, что слышно было в соседнем районе. Эстонская ассоциация дрифта и десять гонщиков провели спецпоказ в преддверии открытия нового сезона для любителей езды в заносе. Репортер Ксения Васильева побывала на месте событий и убедилась, что девушкам не стоит бояться ездить с ветерком!
ВИДЕО ⟩ Покрышки стирались за полчаса: эстонские экстремалы устроили в Таллинне дрифт-шоу
Дрифт пользуется в Эстонии большой популярностью. Более того: несколько раз наша страна становилась площадкой для проведения международных соревнований, а интерес к дрифту среди автолюбителей все набирает обороты.
У нас уже есть свои звезды. Оливер Рандалу входит в ТОП-10 чемпионов Европы. А вот девушек, участвующих в соревнованиях по дрифту, в Эстонии пока нет.
Русскоязычные жители в меньшей степени занимаются этим спортом профессионально, но на мероприятии, посвященном открытию сезона, нам удалось пообщаться с одним из них. Кирилл Жуков живет на Сааремаа и всей душой вовлечен в дрифт-культуру. Парень открыл для себя экстремальный спорт, когда ему было 18 лет, и к своим 22 годам уже успел поучаствовать в двух сезонах соревнований, на последнем из которых стал третьим из 44 участников в категории street.
Три вида тачек
Есть три категории машин для дрифта: street class, semi-pro и pro. Все они отличаются мощностью мотора, а также немаловажную роль играет уровень сцепления покрышек с дорожной поверхностью. В представлении многих дрифтеры скользят по дороге, но на самом деле именно сцепление обеспечивает правильный занос и красивый автопируэт.
Ради эффектных заездов гонщики тратят месяцы и даже годы на подготовку своего автомобиля. В дрифте участвуют технически исправные автомобили с задним приводом. Что касается пилотов, то их водительский стаж значения не имеет.
Кирилл настоятельно рекомендует новичкам избегать дрифтинга в городской среде и тренироваться только в специально отведенных местах, поскольку это крайне экстремальный вид автоспорта.
В выходные пройдут зрелищные соревнования по дрифтингу
В Пярну на круговой трассе Porche Ring 28 мая пройдет Чемпионат стран Балтии по дрифту, а 29 мая - впервые в Эстонии - Red Bull Car Park Drift. Информацию о билетах ищите на сайте www.driftime.ee.
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