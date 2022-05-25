Телеведущая Ксения Собчак в своем Телеграм-канале рассказала о том, как россияне продолжают отдыхать на Лазурном берегу. Она не верит, что курорт мог бы отказаться от российских денег.
Я не представляю, чтобы Лазурка отказалась от русских денег: Собчак рассказала об отдыхе россиян за границей
Я не представляю, чтобы Лазурка отказалась от русских денег: Собчак рассказала об отдыхе россиян за границей
Уход из России популярных зарубежных сервисов аренды жилья создал некоторый дискомфорт при бронировании жилья, однако, по заверению телеведущей, со всем можно справится. Собчак рассказала, что многие бронируют номера по телефону, а затем подтверждают бронь по электронной почте.
"Если абстрагироваться от страшилок про отмену русских, есть факты. Русские отдыхают в Монако прямо сейчас и бронируют будущее по ‘own guest account’, а если по-русски, то налом, бронируя просто звонком, подтверждая по почте."
"И покупки все проходят по UnionPay, и в ресторанах гудят.
Я не представляю, чтобы лазурка отказалась от русских денег. Никогда."