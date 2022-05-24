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ДРАМА НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ ⟩ Подозрительные денежные операции и новые девушки: модель, которая должна была представлять Эстонию на конкурсе красоты, прервала молчание

Limon.ee
Подозрительные денежные операции и новые девушки: модель, которая должна была представлять Эстонию на конкурсе красоты, прервала молчание
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Мэрилин Нау
Мэрилин Нау Фото: Erakogu

В конце мая в Индонезии должен был состояться конкурс Miss Global, где Эстонию должна была представлять Мэрилин Нау. Но сейчас Нау находится по другую сторону Атлантики - в США, и она не собирается участвовать в соревновании, пишет Elu24.

Уже почти год мы пишем об этом конкурсе красоты и, кажется, этому нет ни конца ни края. 9 июля прошлого года бывшая звезда реалити-шоу и блогер Мэрилин Нау с радостью объявила, что будет представлять Эстонию на конкурсе Miss Global. «Это официально!» — обрадовалась тогда Нау.

Конкурс должен был пройти в Индонезии с 30 августа по 13 сентября прошлого года. Спустя несколько часов брюнетка сообщила в Instagram stories, что конкурс переносится и пройдет с 5 по 20 ноября. Это было связано с тем, что в Азии участились случаи заражения коронавирусом. Позже конкурс был отложен и, как ожидается, состоится в конце мая это года.

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