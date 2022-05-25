6 худших привычек, которые день за днем разрушают ваши зубы (но вы не замечаете)

Кусать ногти

Некоторые из нас грешат постоянным кусанием ногтей, когда тревожатся или напряженно о чем-то думают. Тем временем эта безобидная на первый взгляд привычка может привести к трещинам и сколам на зубах и стиранию эмали. Также во время кусания ногтей челюсть располагается под неестественным углом. Со временем это может вызвать височно-нижнечелюстное расстройство (ВНЧС), при котором возникают сильные боли.

Скрежетать зубами

Непроизвольный скрежет зубами называется бруксизм и вызван либо стрессом, либо апноэ (если речь о зубном скрежете во сне). Со временем эта привычка может привести к болям в челюсти, трещинам или сколам зубов, а также к дисфункции лицевых суставов и мышц. Поэтому если вы или ваши близкие заметили, что вы скрипите зубами — лучше как можно скорее обратиться к врачу и решить эту проблему.

Чистить зубы слишком сильно

Слишком долгая и/или интенсивная чистка зубов щеткой с жесткой щетиной приведет лишь к эрозии эмали и раздражению десен. Вместо этого чистите зубы деликатно, не более трех-четырех минут, используя щетку с мягкой щетиной

Открывать зубами (что угодно)

Открывать бутылки, пакеты, любые другие упаковки (и вообще что угодно) с помощью зубов — очень плохая идея. Это может привести к сколу или трещине на зубе.

Пить мало воды

Достаточное потребление чистой питьевой воды — недооцененный секрет здоровых зубов. Дело в том, что стакан воды помогает смыть частицы пищи, бактерии и кислоты изо рта. А вода сразу после употребления красного вина или кофе смывает химические вещества, вызывающие появление налета.

Переедать