Боня рассказала, как к ней приставал Харви Вайнштейн

По ее словам, при знакомстве режиссер удивился, что Боня не знает, кто он такой. Вайнштейн предложил ей спросить об этом на ресепшене отеля, однако телеведущая ответила, что ей это неинтересно. После этого режиссер позвал ее к себе в номер, Боня пришла туда с другом.