Сергей Шнуров объявил о возрождении группы «Ленинград»

«Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась», - сказал Шнуров на пресс-конференции.

Ближайший концерт группы состоится 10 сентября в Москве на стадионе «Лужники», где «Ленинград» сыграет с симфоническим оркестром «Глобалис». Шнуров рассказал, что в концерте также примут участие вокалистки из старого состава. Даты остальных концертов и другие подробности Шнуров не привёл.

По словам Шнурова, музыканты «Ленинграда» не выступали вместе с 2020 года и успели накопить «небывалый творческий потенциал».

«Два года я не выступал - сейчас я ощущаю в себе невероятные силы, жду этого стадиона, чтобы разорвать его как тузик грелку», - сказал он.

«Я вроде закрыл »Ленинград«, хотел, чтобы их песен не было. Но они всё равно звучат. Актуальность их не теряется. Мне кажется, что той энергии и той эмоции, которую даю я и коллектив »Ленинград« не хватает. За те годы, что Ленинград не выступал, я не услышал ничего подобного или приближающегося», - приводит слова Шнурова 78.ru.