СТИХИ О ЛЮБВИ ⟩ Таллиннка Дария Тарасова, написавшая книгу: «Давайте сделаем профессию поэта модной»

Что же такое любовь? Безусловно, у каждого свое определение этого чувства. И самые красивые и трогательные произведения искусства всегда о любви, во имя любви, и стихи - не исключение. Пожалуй, поэтический жанр наиболее емко и трогательно берет за душу, отражает наши переживания, страдания, боль, нежность, эмоции, переживаемые или пережитые в тот момент, когда мы любим. Или нам так кажется. Словом, любовь бывает разная.

Дария Тарасова. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Дария Тарасова, рассказывая, что есть любовь, склеивает объяснение из фрагментов - ситуаций, которые знакомы ей самой и многим, кто чувствовал привязанность к другому человеку. Например, стихотворение «Туфля». Из жизни.

Я мчалась на встречу в аэропорт -

К мужу, как к судьбе!

Хмурой щеки забор...

Модный пиджак на плече...

Бросил вскользь с укоризной взор

И отчеканил любви приговор:

Стерт носок на туфле!

Дария говорит, что в книге собраны стихи, написанные ею за последние 20 лет. И есть те, кто узнал в них себя или пережитые ситуации.

- Как родилась книга?

- В ней 20 лет моей жизни, я писала ее шесть лет. И писала, буквально выскакивая из ванной, просыпаясь по ночам, губной помадой. Это что-то, что выплескивается из тебя, что ты не можешь держать в себе.

Дария Тарасова. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

- Все стихи про тебя?

- Это про любовь, про чувство, которое толкает людей на разные поступки, в том числе и не очень хорошие. Когда любовь счастливая - что о ней писать, ты просто проживаешь ее. А вот когда в ней есть драма, тогда там есть кое-что интересное.

- Получаешь отзывы?

- Должна сказать, что книга больше нравится мужчинам, возможно, за счет лаконичности стиля. Как учил меня папа, там должна быть или мысль, или чувство. Если можешь, сделай коротко. Самый распространенный вопрос: здесь есть про меня?

- То есть они узнали себя?

- Они имеют основание подозревать. А женщины узнают себя по эмоциям, которые они проживали, когда страдали.

- Твое любимое стихотворение?

- Их много. «Свадьба».

И пьяных крики «горько!»,

И платья грязный шлейф!

И стук бокалов звонкий!

Жизнь заперта и - в сейф...

Думаю, ряд читательниц узнает себя в этих стихах.

Книга «Любовь бывает разная» издана в Москве тиражом 1000 экземпляров.

«Поэзия не пользуется спросом. Кто же читает стихи в наше время? Есть ли вообще такие люди? Я пошла в магазин Apollo в Solaris и увидела всего лишь одну полку, посвященную поэзии. И мужчину, который внимательно смотрел на книги русских классиков. Думаю, что стихи читают люди с тонкой душевной организацией, те, кто верит в любовь, дружбу, для которых эти понятия дороги по-настоящему. Предлагаю, друзья, давай введем моду на стихи, сделаем профессию или призвание поэта модным, как в 90-е было модным быть моделью, домохозяйкой, предпринимателем. Может быть, тогда мы станем чуточку тоньше внутри, добрее и лучше. Возможно», - говорит Дария.