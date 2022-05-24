Впервые этой весной погода порадовала нас летним теплом. Во вторник, 24 мая температура воздуха поднялась аж до 21°C. Много ли людей отправилось загарать на пляж или еще не время?
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как жители Таллинна наслаждаются долгожданным теплом на столичных пляжах
Смотрите, как жители Таллинна наслаждаются долгожданным теплом на столичных пляжах
Мы отправились на столичные пляжи Пирита и Штромку, чтобы посмотреть, что происходит в долгожданную теплую погоду на побережье. Несмотря на то, что сегодня рабочий день и не каждый уже готов пойти купаться в солнечных ваннах на берегу моря, люди на пляжах были. Некоторые играли в пляжный волейбол, а самые закаленные даже открыли купальный сезон.
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