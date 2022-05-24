Вт, 24.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как жители Таллинна наслаждаются долгожданным теплом на столичных пляжах

Limon.ee
Смотрите, как жители Таллинна наслаждаются долгожданным теплом на столичных пляжах
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
24.05.2022, Tallinn. Kevadine rannamelu Pirital.
24.05.2022, Tallinn. Kevadine rannamelu Pirital. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Впервые этой весной погода порадовала нас летним теплом. Во вторник, 24 мая температура воздуха поднялась аж до 21°C. Много ли людей отправилось загарать на пляж или еще не время?

Мы отправились на столичные пляжи Пирита и Штромку, чтобы посмотреть, что происходит в долгожданную теплую погоду на побережье. Несмотря на то, что сегодня рабочий день и не каждый уже готов пойти купаться в солнечных ваннах на берегу моря, люди на пляжах были. Некоторые играли в пляжный волейбол, а самые закаленные даже открыли купальный сезон.

Смотрите эксклюзивную фотогалерею Limon.ee!

Ключевые слова
Наверх