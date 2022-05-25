Никаких надбавок: Алексанр Маршал озвучил размер своей «мизерной»​​ пенсии

«Я получаю пенсию. С шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту».

Как отметил Александр Маршал, он прописан в Подмосковье уже 15 лет. «Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», — заявил Александр Маршал.