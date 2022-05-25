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Никаких надбавок: Алексанр Маршал озвучил размер своей «мизерной»​​ пенсии

Limon.ee
Никаких надбавок: Алексанр Маршал озвучил размер своей «мизерной»​​ пенсии
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Александр Маршал. Скриншот.
Александр Маршал. Скриншот. Фото: https://www.instagram.com/p/eid3Atyu32/

По словам музыканта, он успел выйти на пенсию и оформить себе пособие еще до реформы, пишет "Телепрограмма".

Певец Александр Маршал в программе «Антонимы» с телеведущим Антоном Красовским озвучил размер своей пенсии.

«Я получаю пенсию. С шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту».

Как отметил Александр Маршал, он прописан в Подмосковье уже 15 лет. «Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», — заявил Александр Маршал.

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