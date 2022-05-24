Бывшую участницу «ДОМа-2» задержали с наркотиками

Экс-участники «ДОМа-2» не раз становились героями криминальной хроники. Теперь этот список пополнила Камила Коробейникова. Недавно полиция задержала девушку в московском отеле. Причиной стало неадекватное поведение брюнетки, передает Starhit.

Прибывшие на вызов оперативники обнаружили у Коробейниковой пакет с наркотическим веществом. В результате на экс-участницу реалити завели уголовное дело. Как сообщают СМИ, Камила — уроженка Литвы, но давно проживает в России. До нашумевшего проекта девушка пробовала свои силы в модельном бизнесе, но ее карьера не задалась…

Зрители телешоу вспомнили брюнетку и огорчились, что ее жизнь так сильно изменилась. «Жалко, такая хорошенькая и безобидная девочка была»; «Она глупенькая была, но добрая и наивная»; «Боже, помоги девочке! У нас тоже есть дети, страшно очень за них», — пишут они.

Публика обсуждает и другое громкое дело, связанное с участием известных персон и их пагубных зависимостей. В прошлом году под прицелом общественности оказалась несовершеннолетняя дочь Вячеслава Малафеева. Ксению задержали с запрещенными веществами и приговорили к четырем годам условно.