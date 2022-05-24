Ср, 25.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ЛЮБИТЕ ЭТИ МЕСТА? ⟩ «​​Короче, Таллинн»: популярный российский сайт создал гид по эстонской столице

Limon.ee
«​​Короче, Таллинн»: популярный российский сайт создал гид по эстонской столице
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
"Короче, Таллинн"
"Короче, Таллинн" Фото: Авиасейлс

«Авиасейлс»  составил удобный интерактивный гид «Короче, Таллинн», в котором красочно рассказал, чем же заняться в нашем городе от "где поесть" до "что посмотреть". 

Креаторы компании, как и всегда, подошли к делу очень творчески: дали свои названия разным частям города, безумно креативно описали туристические точки, посоветовали, где и что съесть, куда сходить, а главное –  ёмко и удобно расположили это все на карте. 

В гиде всё весело, бодро, нетривиально – кликайте по ссылке и изучайте свой город!

гид "Короче, Таллинн"
гид "Короче, Таллинн" Фото: Авиасейлс
Ключевые слова
Наверх