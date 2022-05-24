Куда рвануть жителям Эстонии? В Малаге и Аликанте вас ждут новые впечатления

Попробуйте что-нибудь необычное на ужин

Несмотря на долгий локдаун и ограничения на поездки, на побережье появились новые бары и рестораны. В Малаге вы можете посетить ресторан Dynamit, где шведская пара предлагает высококачественные блюда классической европейской кухни. С момента открытия в прошлом году это уютное место получило восторженные отзывы за прекрасную атмосферу и обслуживание, а также за оригинальную кухню.

Малага. Фото: Pixabay

Также в Малаге вы найдете Kala Guadalmar. Этот симпатичный ресторан на берегу моря открылся в 2021 году и располагает великолепной террасой, где вы можете насладиться едой и напитками. Гостям подают высококачественные морепродукты и действует обширная карта коктейлей. Здесь также регулярно проводятся мероприятия с живой музыкой, если вы хотите культурно провести вечер.

Для более изысканной кухни закажите столик в Espacio Montoro в Аликанте. Здесь вас тоже ждет необычное меню, превосходные винные вечера и атмосферное помещение привлекают посетителей со всей Европы. Блюда сочетают в себе традиционные и современные вкусы, а эстетическая составляющая подачи блюд просто захватывает дух.

Какой-то новый кофе?

В Аликанте теперь можно попробовать менее известные венесуэльские сорта. Sabolé - это кофейня и бар, где подают традиционные южноамериканские деликатесы, такие как кукурузные лепешки Арепас. В меню есть множество небольших закусок на случай, если вы немного проголодаетесь, а также множество вариантов десертов и сладких угощений - от молочных коктейлей до вафель.

Если вам захочется чего-нибудь сладкого в Малаге, отправляйтесь в La Berlinaria. Это очень привлекательный магазин пончиков, где подают оригинальную и очень небывалую выпечку. Вы можете попробовать сочетание белого шоколада и малины или кокосовый вкус «Баунти». Здесь есть даже хороший итальянский кофе и коктейли, которыми можно запить ваши лакомства.

Кровь кипит

Хотите «отработать» все новые блюда, которые вы только что попробовали? Вам повезло! Попробуйте новые виды активного отдыха и займитесь спортом во время отпуска.

Велосипедные туры набирают обороты повсюду, и Малага не является исключением. Одним из любимых мест для велопрогулок сейчас является природный заповедник Монтес де Малага, который предлагает прекрасные виды, хорошее разнообразие рельефа и отличные возможности для пит-стопов. Это может показаться чем-то, чем занимаются только очень подготовленные люди, но вы можете выбрать тур на электрическом велосипеде и немного облегчить себе задачу.

Если длительные прогулки и походы – это для вас, вы можете отправиться в поход с гидом по природному парку Монтес-де-Малага. Он – отличная альтернатива Каминито-дель-Рей и предлагает совершенно иные пейзажи. Экскурсии также немного короче - около четырех часов вместо полного дня похода по Каминито-дель-Рей (Королевская тропинка).

В Аликанте вы можете попробовать пляжную йогу. Прекрасные песчаные пляжи – это идеальное место для хорошей тренировки или просто отдыха. В Alicante Natural проходят занятия на свежем воздухе, которые не требуется посещать в течение всего сезона, и даже есть варианты, где вы можете заниматься йогой всей семьей!

Немного культуры

Русский музей открылся в Малаге шесть лет назад и недавно обновил свою постоянную экспозицию - так что музей стоит посетить, даже если вы уже бывали там раньше. В настоящее время коллекция демонстрирует бурную историю страны под девизом «Война и мир». В музее представлено огромное количество предметов искусства и исторических объектов.

В Аликанте запланируйте посещение кинотеатра под открытым небом Cines Costa. Для того, чтобы просмотр фильмов проходил под звездным небом, время сеансов довольно позднее. Также стоит отметить, что большинство фильмов показываются с испанским дубляжом, но это отличный способ выучить новые слова и получить совершенно иной, глубокий культурный опыт.

Тем, кто интересуется искусством в целом и Пикассо в частности, стоит попробовать курс «Нарисуй своего Пикассо» в Малаге. За два часа вы познакомитесь с техникой, которую использовал Пикассо, и создадите свою собственную картину в его стиле. Курс проходит рядом с музеем, посвященным художнику, поэтому вы можете совместить посещение музея для поиска вдохновения с занятиями живописью.

С авиакомпанией Finnair можно полететь из Таллинна в Малагу. Рейс туда-обратно будет стоить 227 евро.