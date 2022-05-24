Украинская и российская телеведущая Регина Тодоренко уехала на Бали и допустила, что может родить там ребенка.
Не хочет рожать в России: Регина Тодоренко улетела на Бали на большом сроке
Не хочет рожать в России: Регина Тодоренко улетела на Бали на большом сроке
Тодоренко показала фото с Бали и поделилась, что путешествия для нее - «не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает».
«Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем», - отметила ведущая.
Также она задала подписчикам, судя по всему, риторический вопрос:
«Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?» - написала она.
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