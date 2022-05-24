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Не хочет рожать в России: Регина Тодоренко улетела на Бали на большом сроке

Limon.ee
Не хочет рожать в России: Регина Тодоренко улетела на Бали на большом сроке
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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко Фото: Anne-christine Poujoulat

Украинская и российская телеведущая Регина Тодоренко уехала на Бали и допустила, что может родить там ребенка.

Тодоренко показала фото с Бали и поделилась, что путешествия для нее - «не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает».

«Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем», - отметила ведущая.

Также она задала подписчикам, судя по всему, риторический вопрос:

«Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?» - написала она. 

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