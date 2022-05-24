Не хочет рожать в России: Регина Тодоренко улетела на Бали на большом сроке

«Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем», - отметила ведущая.