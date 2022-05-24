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ЛЕТИМ ВСЕ! ⟩ Билеты из Таллинна в Ниццу туда и обратно продаются по смешной цене

Postimees Reis Limon.ee
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Билеты из Таллинна в Ниццу туда и обратно продаются по смешной цене
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Фото: Shutterstock

Пока цены в Эстонии растут, а недельный отдых на Сааремаа стоит больше 500 евро, авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно  продают по смешным ценам. Сегодняшние туристические находки собраны с сайта Trip.ee.

Поездка в оба конца из Таллинна в Танзанию от 289 евро.

Поездка в оба конца из Таллинна в Рим от 43 евро.

Поездка в оба конца из Таллинна в Ниццу от 107 евро.

Поездка в оба конца из Таллинна в Дурбан от 322 евро.

Поездка в оба конца из Таллинна в Дубай от 240 евро.

Поездка в оба конца из Таллинна в Акабу от 220 евро.

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