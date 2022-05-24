ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонка, ставшая матерью в 16 лет: врач сказала, что мне нужно играть в куклы, а не рожать

Существует много мифов о том, как ужасно стать матерью в подростковом возрасте. Как обстоят дела с ранней беременностью в Эстонии, что приходится пережить мамам-подросткам? Сегодня мать троих детей, впервые забеременевшая в 15 лет, рассказывает свою историю, пишет naine.postimees.ee

- Как и многие другие мамы, 27-летняя героиня нашего рассказа все время занята, но она признается, что не променяла бы свою жизнь ни на какую другую. Не то чтобы она ждала своего первого ребенка в очень раннем возрасте, но раз так получилось, то она счастлива.

- Твой первый ребенок был запланированным? Расскажи о своей жизни.

- Первого ребенка я родила в 16 лет. Сын появился на свет летом. Было очень жарко. Я так хорошо это помню, потому что с завистью смотрела, как другие наслаждаются погодой. Я донашивала последние недели и пряталась от жары, потому что мне было тяжело.

Каждый год почти 300 девочек в Эстонии становятся матерями в подростковом возрасте, и, наверное, каждый эстонец знает кого-то, кто родил ребенка в таком юном возрасте.

Ребенка я не планировала. Я помню слова одного друга, который сказал мне: «Если ты не предохраняешься, то можешь забеременеть. Разве в этом случае можно говорить, что это не запланировано»? Так и есть.

Легкомыслие и равнодушие того времени привели меня к беременности. Я была бунтующим подростком, которого практически не было дома. Дома царила тяжелая атмосфера, и, чтобы не находиться там, я уходила так рано, что дома большую часть времени не знали, с кем я и чем вообще занимаюсь. Я даже не осознавала, что именно я делаю, с кем я была в компании в тот момент и где. Вся эта жизнь привела меня к тому, что я забеременела от тогдашнего парня.

- Как твои родители отнеслись к беременности?

- Моя мама догадалась раньше меня. В тот момент мне было так плохо, что я не могла даже сделать тест на беременность и большую часть времени проводила в постели. И мама вошла в мою комнату и констатировала, что я жду ребенка. Я была в шоке. Прозвучит очень странно, но мама была рада, что я забеременела. Отца у меня нет, и мама с самого начала беременности меня очень поддерживала.

- Ты помнишь свои эмоции, когда увидела положительный результат теста?

- Не до конца осознавая, что я действительно жду ребенка, я была очень счастлива. Я не боялась рожать, заботиться о ребенке и быть матерью-одиночкой. Я растила брата и сестру, поэтому страха перед ребенком у меня не было. Мой сын был просто следующим малышом в нашей семье, о котором мне нужно заботиться, только на этот раз он был действительно моим.

- Молодой человек остался с тобой или улетучился?