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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонка, ставшая матерью в 16 лет: врач сказала, что мне нужно играть в куклы, а не рожать
Каждый год в Эстонии около 300 девочек-подростков становятся мамами Фото: Shutterstock
Marju Rõmmel Limon.ee
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Эстонка, ставшая матерью в 16 лет: врач сказала, что мне нужно играть в куклы, а не рожать
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Существует много мифов о том, как ужасно стать матерью в подростковом возрасте. Как обстоят дела с ранней беременностью в Эстонии, что приходится пережить мамам-подросткам? Сегодня мать троих детей, впервые забеременевшая в 15 лет, рассказывает свою историю, пишет naine.postimees.ee

- Как и многие другие мамы, 27-летняя героиня нашего рассказа все время занята, но она признается, что не променяла бы свою жизнь ни на какую другую. Не то чтобы она ждала своего первого ребенка в очень раннем возрасте, но раз так получилось, то она счастлива.

- Твой первый ребенок был запланированным? Расскажи о своей жизни. 

- Первого ребенка я родила в 16 лет. Сын появился на свет летом. Было очень жарко. Я так хорошо это помню, потому что с завистью смотрела, как другие наслаждаются погодой. Я донашивала последние недели и пряталась от жары, потому что мне было тяжело.

Каждый год почти 300 девочек в Эстонии становятся матерями в подростковом возрасте, и, наверное, каждый эстонец знает кого-то, кто родил ребенка в таком юном возрасте.

Ребенка я не планировала. Я помню слова одного друга, который сказал мне: «Если ты не предохраняешься, то можешь забеременеть. Разве в этом случае можно говорить, что это не запланировано»? Так и есть.

Легкомыслие и равнодушие того времени привели меня к беременности. Я была бунтующим подростком, которого практически не было дома. Дома царила тяжелая атмосфера, и, чтобы не находиться там, я уходила так рано, что дома большую часть времени не знали, с кем я и чем вообще занимаюсь. Я даже не осознавала, что именно я делаю, с кем я была в компании в тот момент и где. Вся эта жизнь привела меня к тому, что я забеременела от тогдашнего парня.

- Как твои родители отнеслись к беременности? 

- Моя мама догадалась раньше меня. В тот момент мне было так плохо, что я не могла даже сделать тест на беременность и большую часть времени проводила в постели. И мама вошла в мою комнату и констатировала, что я жду ребенка. Я была в шоке. Прозвучит очень странно, но мама была рада, что я забеременела. Отца у меня нет, и мама с самого начала беременности меня очень поддерживала.

- Ты помнишь свои эмоции, когда увидела положительный результат теста?

- Не до конца осознавая, что я действительно жду ребенка, я была очень счастлива. Я не боялась рожать, заботиться о ребенке и быть матерью-одиночкой. Я растила брата и сестру, поэтому страха перед ребенком у меня не было. Мой сын был просто следующим малышом в нашей семье, о котором мне нужно заботиться, только на этот раз он был действительно моим.

- Молодой человек остался с тобой или улетучился?

- Нам обоим было по 15 лет тогда. Я осталась одна, когда рассказала ему о своей беременности. Было обидно, что он не захотел делить заботы и радости беременности со мной. Он же большая часть моего ребенка! У меня было много осложнений в конце беременности, я практически постоянно лежала в больнице и чувствовал себя очень одинокой.

Сегодня я понимаю такое поведение - он сам был еще ребенком, но тогда было очень тяжело без его поддержки.

- Вы сейчас общаетесь с отцом ребенка и его семьей?

- Его семья связалась со мной в конце беременности и извинилась за плохое поведение сына. С этого момента отношения начали возрождаться, и я почувствовала их поддержку.

- Отец ребенка снова появился в твоей жизни?

- Его мать заставляла его общаться со мной и с малышом, но постепенно он и сам потеплел к нам и мы снова стали парой. Сегодня мы не вместе, но он играет большую роль в жизни ребенка и очень активно в ней участвует. Мы оба прошли очень долгий путь и принимаем все решения в интересах ребенка.

- Как твои одноклассники, друзья и близкие отнеслись к тому, что ты стала мамой в школе?

- Я не одна в классе забеременела. Были и другие. Поэтому особо никто не удивлялся. Близкие были в восторге, а друзья не осуждали, а поддерживали. Кажется, в тот момент в моей жизни ничего не изменилось. Да, я стала меньше бывать в компании друзей, а больше в одиночестве, но и все.

- Что думали остальные, узнавая, что у 16-летней девочки уже есть ребенок?

- Многие считали, что слишком рано. Один из моих одноклассников меня очень обидел, сказав, что я могу поставить крест на своей дальнейшей жизни, мол, могу работать только продавцом в Säästumarket. Эти слова глубоко ранили меня. Я не хочу сказать, что работать продавцом - это плохо, но в то время я поняла слова так, будто я потеряла свою ценность для общества.

- Врачи и акушерки закатывали глаза?

- Когда я пришла  в женскую консультацию впервые, гинеколог заметила, что девочкам моего возраста следует играть в куклы, а не рожать детей. Во время беременности мне часто приходилось слышать упреки в свой адрес, и я не осмеливался говорить о своих заботах и ​​проблемах. Просто терпела. Я слышала унижающие мое достоинство фразы и после рождения ребенка. Общество не воспринимало меня всерьез как мать, в их глазах я все еще была ребенком.

- Сейчас у тебя трое прекрасных сыновей. По чему ты больше всего скучала, ожидая первенца?

- Чего мне больше всего не хватало, так это понимания и поддержки партнера: ничья поддержка так не важна. Сейчас, родив троих детей, я осознаю, что потеряла во время первой беременности, и очень сожалею об этом. Но из-за этого я еще больше ценю поддержку моего нынешнего партнера.

- Кроме партнера, чья поддержка еще важна?

- Мне хотелось бы получать поддержку и таких специалистов, как социальный работник и работник службы защиты детей. В тот момент я жила в условиях, в которые вообще нельзя было приносить ребенка. В доме моего детства присутствовали все виды насилия, и соцотдел должен был знать об этом. Не хватало большего контроля, чтобы обеспечить наше благополучие.

Я не знала своих материнских прав, не знала, к кому я могу обратиться в случаевозникновения проблем, кто поддержит меня, если мне понадобится моральная или материальная помощь. Читая это, вы, наверное, можете подумать, что если у меня родился ребенок в таком юном возрасте, то мне обязательно нужна была какая-то материальная помощь, но слова поддержки, полезные советы, готовность помочь были бы для меня самым желанным подарком. В тот момент я не знала, что, если меня  беспокоит мое самочувствии или самочувствие сына, то существуют специалисты, которые могут нам помочь.

- Как изменилась твоя жизнь, когда ты стала мамой?

- Очень резко изменилась. Я пыталась сосредоточиться на школе и в основном сидела дома. Я люблю говорить, что мой первый ребенок вернул меня на землю и благодаря ему я стала той, кто я есть сейчас. Благодаря ему у меня появились цели, я понимала, что должна создать для него максимально хорошее будущее.

Я сильно выросла эмоционально. Сразу на несколько лет. Я не могла никуда убежать от своих обязанностей — с ними нужно было разбираться немедленно. У меня был кто-то, за кого я взяла ответственность и чье благополучие должна была обеспечить. Это была отличная работа, которая продолжается и по сей день.

Мама меня поддерживала, но по большей части я справлялась самостоятельно. Какое-то время жила с ребенком в приюте, но вскоре сняла квартиру.

Все друзья исчезли после рождения ребенка. Я не осуждаю их: наши интересы стали такими разными! В то время как я беспокоилась о том, чем накормить сына, мои друзья были заняты учебой и вели обычную жизнь подростков. Мне было грустно, что люди, с которыми я была близка в школе, стали чужими. Но такова жизнь. 

- Как материнство повлияло на твое образование?

- Сильно. У меня не было ни планов, ни перспектив. Я просто хотела окончить основную школу как можно скорее. Но после рождения сына я поняла, что с основным образованием я нигде не смогу работать и надо идти в вечернюю школу. Но я смогла сделать это позже, так как забеременела вторым ребенком от моего нынешнего партнера.

- Каково это было - вернуться в школу?

- Как 20-летняя мать двоих детей, я чувствовала еще большую ответственность. Я окончила среднюю школу. В старших классах я чувствовала, что хочу учиться дальше, и после школы решила поступить в Пярнуский колледж. Я был уверена, что провалюсь, потому что у меня не было уверенности в себе. Все остальные всегда казались лучше, а увидев, какая толпа абитуриентов стоит в очереди на экзамены, я была готова развернуться и уйти. Представьте, как я обрадовалась, узнав, что поступила. Я был очень горда собой.

- Что у тебя есть в жизни сегодня, чего ты достигла?

- Сегодня я высокообразованный специалист в своей области, который гордится своими достижениями. Еще я горжусь тем, что родила первого ребенка так рано. Этим я все больше и больше доказываю окружающим, что людей нельзя ставить в определенные рамки и подгонять каждого под определенные стереотипы. Никто не может предсказать будущее. Каждый по-прежнему кузнец своего счастья.

Я до сих пор вижу удивленные взгляды людей, когда они слышат, как рано у меня родился первый ребенок. Наше общество обычно не ожидает многого от матерей-подростков и создает их негативный образ.

- Каким сейчас тебе видится твое прошлое?

- Сегодня я вижу вещи совсем по-другому. Сейчас я мать троих детей и чувствую, что стала лучшей матерью. Поскольку мой ранний бунт, безразличие и беременность были вызваны множеством различных факторов и отчасти бездействием, мне, возможно, лучше удается понять своих детей и жить по-другому.

Я в этом мире для своих детей для того, чтобы направлять их, поддерживать и заботиться о них. Я всегда была матерью, которая часами сидела с детьми в песочнице, играла в листве осенью и на игровых площадках летом. Вы должны быть там с детьми, потому что для них это важно. Все, что вам нужно сделать, это не спешить по своим делам, а побыть с ребенком и поговорить с ним о разных вещах. Дети так многому учатся. Ни одна школа не научит этим ценностям. Хочется, чтобы родители это понимали.

Работая с молодыми людьми, я часто вижу, что они расстроены и нуждаются в большей поддержке и присутствии родителей. Будьте рядом с ребенком, не компенсируйте свое отсутствие материальными вещами.

- Что бы ты сказала матерям-подросткам?

- Не позволяйте никому говорить вам, что вы ущербны. Никто не может предсказать ваше будущее. Только вы создаете его своими решениями и действиями, а также бездействием.

К сожалению, я часто вижу молодых матерей, которые после рождения ребенка чувствуют, что не могут продолжать образование, и поэтому страдают. Они вынуждены выбирать работу, которая не приносит ни удовлетворения, ни материального обеспечения. Искать оправдания своему бездействию легче, чем находить решение проблем.

Предлагаю изучить возможности в разных школах. Многие вечерние школы и колледжи предлагают разные формы обучения, благодаря которым есть возможность продолжить образование в удобном для вас темпе. В дополнение к различным формам обучения школы предлагают ряд грантов, которые могут помочь компенсировать расходы на посещение школы. Например, у студентов, обучающихся в университете, есть свои гранты, которыми я воспользовалась, учась в Пярнуском колледже. Кроме того, учебная программа Пярнуского колледжа была очень гибкой, поэтому я могла учиться там, имея двоих маленьких детей. Эти три года пролетели очень быстро, но опыт, который я получила за то время, бесценен.

Я не против того, чтобы рожали в таком юном возрасте, но лучше подождать. Побыть девочкой подольше. Не надо так быстро взрослеть. Рождение ребенка – это огромная ответственность, и справиться с ней в юном возрасте очень сложно. Откройте для себя мир первым и познайте себя. Добейтесь стабильности и независимости в своей жизни, прежде чем производить на свет другого человека.

Желаю уверенности в себе и терпения тем, кто уже стал мамой. Совершенно нормально просить других о помощи и поддержке и признаваться, если тебе трудно. Это не делает вас плохой матерью, как раз наоборот. Принимая решения, помните, что каждое действие влияет на будущее вашего ребенка точно так же, как и ваше бездействие.

Бренда Холт, выпускница Пярнуского колледжа Тартуского университета, написала диссертацию, посвященную образовательному пути и другим проблемам эстонских матерей-подростков. Были собраны красноречивые цифры, а также описания жизни и быта и острые цитаты молодых мам.

В ходе исследования были сделаны следующие основные выводы.

- Более чем в 25% ребенок планировался матерью-подростком, в основном - совместно с партнером. Для сравнения, около 18 процентов детей во всем мире рождаются запланированными.

- На фоне стереотипов и статистики других стран оказалось, что в подростковом возрасте мамами становились те девочки, кто имел близкие отношения с родителями и хорошие результаты в учебе (75%).

- Более 80 процентов респондентов продолжили свое образование после рождения ребенка, 35 процентов респондентов получили высшее образование. По этому показателю Эстония очень хороша в международном сравнении. За этим стоят гибкие возможности обучения, например, цикличное и электронное обучение.

- Причины прекращения обучения: подходящая школа не предлагает гибкого учебного плана; школа находится недостаточно близко к дому;  вы должны ходить на работу, чтобы сохранить доход своей семьи.

- Социальную изоляцию после рождения ребенка почувствовали 70% опрошенных. В то же время около 15% молодых людей стыдились иметь ребенка в подростковом возрасте.

- Менее половины опрошенных чувствовали поддержку сверстников и учителей, когда забеременели. Почти половина не почувствовала, что им предлагаются различные гибкие возможности обучения.

Слова молодых мам:

«Я чувствовала себя осуждаемой обществом, а не своими сверстниками. /…/ Меня это пугало».

«Я была готова иметь ребенка, но общество вокруг меня не было к этому готово. Я отдавалась на сто процентов, чтобы у моего ребенка было все, но все равно получала уничижительные комментарии и осуждающие взгляды на улицах».

Молодая мама хотела пойти в школу (была няня), но классная руководительница отказалась брать ее обратно «К сожалению, в обществе до сих пор бытует мнение, что «у ребенка будет ребенок», но все молодые мамы вокруг меня прекрасно справлялись».

Рожают ли девочки-подростки другого ребенка быстрее, чем те, кто стал мамой в более взрослом возрасте?

Разница между детьми юных матерей обычно составляла 3-4 года, у более взрослых мам - 7-8 лет.

Рекомендации государству и самоуправлениям

Эстонские молодые матери амбициозные и целеустремленные, им необходимо предлагать гибкую форму обучения, уход за детьми и аналогичные хорошие вспомогательные услуги в сфере общего, профессионального и высшего образования. Уроки, рассказывающие об отношениях, семье и сексуальности, также должны быть в школьной программе, желательно с 13 лет.

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