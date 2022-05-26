Какие слова нельзя говорить подруге, которая худеет

Что не стоит говорить худеющей подруге

«Съешь только один кусочек, иначе я обижусь»

Женщина может быть отличной хозяйкой, которая любит баловать всех знакомых своими кулинарными шедеврами. Но подвергать свою подругу пыткам в виде вкусного пирога или салата только ради того, чтобы потешить свое самолюбие, — это жестоко. Не исключено, что в этом коварстве кроется зависть, ведь подруга похудеет и сможет составить конкуренцию.

Не стоит звать свою подругу в заведение общественного питания, где полно бургеров, пиццы и колы — это будет для нее сильной провокацией.

«Ты и так хорошо выглядишь, зачем тебе худеть»

У каждой женщины имеется свое понятие о привлекательности. Если одним пышные бедра кажутся сексуальными, то для других это не совсем красиво. В таком случае не стоит критиковать человека, а нужно поддержать. Только сбросив лишние килограммы, женщина поймет, стоило ей это делать или нет, ведь набрать вес намного легче, чем избавиться от него.

«Тебе разве можно это есть?»

Все женщины, сидящие на диете, могут позволить себе полакомиться запрещенным продуктом либо же съесть больше положенного. Став свидетелем этому явлению, не стоит указывать человеку на его ошибку, лучше сделать вид, что ничего не произошло. Такой вопрос может смутить подругу и она откажется от порции сладкого, при этом у нее может появиться чувство вины.

«Попробуй мою диету, поскольку твоя неэффективна»

Не факт, что диета, которая подошла одной женщине, станет эффективной для другой. Все люди вправе самостоятельно выбирать себе тот вид питания, который считают для себя более подходящим. Если подруга захочет получить совет, она обязательно спросит мнение знакомой, поэтому лучше ей не указывать, что и как делать.

«Твои лишние килограммы уйдут, и ты станешь тощей»

Не следует говорить фразы с негативным оттенком, потому что они могут испортить настроение и даже нанести вред здоровью. Подобные слова сильно бьют по самооценке и развивают еще больше комплексов. После сказанного подруга может начать противиться похудению и ей не удастся избавиться от лишнего веса.

«Нужно есть каждый день ананасы, как Софи Лорен»

Не стоит верить в то, что говорят многие известные личности о секретах своей стройности. Все дело в том, что все сказанное не всегда является правдой. Не исключено, что слова знаменитостей относительно своей диеты — это лишь пиар-ход, который помогает привлечь к их персоне больше внимания.

«Диета закончится, а вес вернется назад»