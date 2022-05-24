Генеральная уборка после расставания, или Что делать с подарками от бывшего

Итак, что делать с одеждой, украшениями, гаджетами и щенками, если ты больше смотреть на них не можешь? Ладно, про щенков мы погорячились. Вариантов больше, чем ты думаешь..

1. Отдай одежду на благотворительность

Самый благородный способ придать позитивный оттенок чему-то, что закончилось не очень позитивно. Приятно сознавать, что причиняющий тебе боль предмет может принести радость кому-то другому. Кроме того, это просто: собери ненужные вещи, убедись, что они в хорошем состоянии (т. е. чистые и без повреждений), и отдай их бездомным людям, малообеспеченным и многодетным семьям или беженцам.

2. Продай подаренные тебе дорогие аксессуары и электронику

Зарабатывать деньги на бывшем – сладкая, сладкая месть. Давай будем честны: некоторые предметы слишком дороги (в материальном плане), чтобы их кому-то пожертвовать. Дорогие аксессуары и электронику можно продать на специализированных сайтах или в магазинах подержанных товаров.

3. Обменяй ювелирные украшения на новые

«А что делать с ювелирными украшениями?» – наверняка спросишь ты. Ведь когда-то милые сердцу кольцо или серьги уже не радуют глаз, а напоминают о горьком расставании. И тут выход есть: сдаем в комиссионку или продаем через соцсети. Можно, например, отнести в ювелирный магазин Grenardiстарые украшения и взамен выбрать любое понравившееся, а если оно дороже, то доплатить. Очень удобно!

4. Придумай новый дизайн гаджетам

Сила творчества и клеевой пистолет – всё что нужно, чтобы превратить любой неугодный тебе предмет во что-то блестящее, новое и полностью представляющее тебя, а не память о бывшем. Допустим, каждый раз, когда ты берешь в руки планшет, который он подарил тебе много лун назад, ты все еще чувствуешь укол тоски. Не нужно его выбрасывать, глупышка. Возьми несколько разноцветных камней, наклеек, бусин – всё, что пожелает твое сердце, – и укрась гаджет так, как ни один планшет никогда не украшали раньше.