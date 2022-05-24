Сделаешь ли ты это сразу или решишь вопрос через три месяца после расставания – с артефактами твоего бывшего все равно придется разобраться. Неважно, какие эмоции они вызывают – гнев, тоску или недоумение, тебе нужно будет избавиться от подарков, чтобы начать жизнь с чистого листа. Конечно, первыми «в топку» полетят все эти милые полоски из фотобудки, памятные билеты и его одежда, по какому-то недоразумению все еще остающаяся у тебя (надеемся, ты не спишь в его футболке?). Выбросить все это – самая легкая часть. Гораздо сложнее избавиться от вещей, имеющих реальную денежную ценность, пишет thevoicemag.ru.
Генеральная уборка после расставания, или Что делать с подарками от бывшего
Итак, что делать с одеждой, украшениями, гаджетами и щенками, если ты больше смотреть на них не можешь? Ладно, про щенков мы погорячились. Вариантов больше, чем ты думаешь..
1. Отдай одежду на благотворительность
Самый благородный способ придать позитивный оттенок чему-то, что закончилось не очень позитивно. Приятно сознавать, что причиняющий тебе боль предмет может принести радость кому-то другому. Кроме того, это просто: собери ненужные вещи, убедись, что они в хорошем состоянии (т. е. чистые и без повреждений), и отдай их бездомным людям, малообеспеченным и многодетным семьям или беженцам.
2. Продай подаренные тебе дорогие аксессуары и электронику
Зарабатывать деньги на бывшем – сладкая, сладкая месть. Давай будем честны: некоторые предметы слишком дороги (в материальном плане), чтобы их кому-то пожертвовать. Дорогие аксессуары и электронику можно продать на специализированных сайтах или в магазинах подержанных товаров.
3. Обменяй ювелирные украшения на новые
«А что делать с ювелирными украшениями?» – наверняка спросишь ты. Ведь когда-то милые сердцу кольцо или серьги уже не радуют глаз, а напоминают о горьком расставании. И тут выход есть: сдаем в комиссионку или продаем через соцсети. Можно, например, отнести в ювелирный магазин Grenardiстарые украшения и взамен выбрать любое понравившееся, а если оно дороже, то доплатить. Очень удобно!
4. Придумай новый дизайн гаджетам
Сила творчества и клеевой пистолет – всё что нужно, чтобы превратить любой неугодный тебе предмет во что-то блестящее, новое и полностью представляющее тебя, а не память о бывшем. Допустим, каждый раз, когда ты берешь в руки планшет, который он подарил тебе много лун назад, ты все еще чувствуешь укол тоски. Не нужно его выбрасывать, глупышка. Возьми несколько разноцветных камней, наклеек, бусин – всё, что пожелает твое сердце, – и укрась гаджет так, как ни один планшет никогда не украшали раньше.
Выпутаться из паутины прошлого – непростая задача, но усилия того стоят. Прощай, ментально-сентиментальный багаж!