История одной вещи: красные банки в горошек, о которых мечтали на каждой советской кухне

В наборе было 18 штук трех разных размеров, по шесть каждого. Большие предназначались для муки, риса, сахара, геркулеса, манки и крупы. Неопределенная «крупа» позволяла заполнять банку чем угодно на усмотрение хозяев. Средние предполагались для запасов кофе, какао, изюма, лаврового листа, крахмала и соды (а вот соль нельзя было хранить в металлических емкостях из-за окисления); самые маленькие — для перца, корицы, гвоздики, тмина и «пряности» (то есть опять же любой специи по желанию), а еще чая. Почему чаю отводилась крошечная емкость высотой 7 сантиметров — загадка. Поэтому едва ли найдется хоть одна советская семья, у которой в красных банках хранилось именно то, что значилось на боках в горошек.