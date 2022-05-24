ХОРОША! ⟩ Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в абсолютно прозрачном платье

Модель Эмили Ратаковски попала в объективы папарацци когда выгуливала собаку. Для прогулки девушка выбрала совершенно прозрачное платье, не скрывающее ее фигуру. В столь откровенном образе американская супермодель дефилировала по улицам Нью-Йорка, собирая восхищенные взгляды прохожих. Под прозрачным черным платьем отчетливо виднелось белье того же цвета. Образ дополняло золотое ожерелье. Лицо эпатажная модель скрыла за темными очками.