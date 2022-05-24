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ХОРОША! ⟩ Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в абсолютно прозрачном платье

Limon.ee
Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в абсолютно прозрачном платье
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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Laurent VU

Пользователи недоумевают, с чего бы это модель решила оголиться на людях, пишет Topnews.

Модель Эмили Ратаковски попала в объективы папарацци когда выгуливала собаку. Для прогулки девушка выбрала совершенно прозрачное платье, не скрывающее ее фигуру. В столь откровенном образе американская супермодель дефилировала по улицам Нью-Йорка, собирая восхищенные взгляды прохожих. Под прозрачным черным платьем отчетливо виднелось белье того же цвета. Образ дополняло золотое ожерелье. Лицо эпатажная модель скрыла за темными очками.

ФРивольный наряд Ратаковски показался поклонникам неуместным для выхода на люди, о чем они немедленно сообщили в соцсетях, предполагая, что Эмили отчаянно захотела привлечь к себе внимание. «Странная», — написали юзеры.

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