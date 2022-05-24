ЗАЧЕМ? ⟩ Сын Владимира Жириновского сменил имя

Теперь Лебедев стал... Давидом Гарсия. Почему 50-летний сын Владимира Вольфовича отдал предпочтение этому имени — пока неизвестно.

«Причиной такого решения могли стать санкции, которые ЕС наложил на сына Жириновского еще в 2014 году. С того момента экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости. Лебедев никогда не скрывал свою любовь к испанским берегам, возможно, с новым паспортом и новыми личными данными путешествовать ему станет легче»? — говорится в источнике.

В свое время у Игоря Лебедева было много разногласий с отцом. Длительное время они не общались друг с другом. Лебедев даже пропустил похороны Жириновского, умершего от последствий ковида, но все же прислал на могилу папы венок с трогательной фразой «Давай помиримся»...

«Все банально. В то время, когда Лебедев тоже был в партии, он хотел больше полномочий. В своей повестке сын Жириновского больше ориентировался на региональных лидеров, считал, что ЛДПР должна быть укомплектована депутатами, отрабатывающими повестку в регионах. А Жириновский делал ставку на своих любимчиков, которые, по мнению Лебедева, ничего из себя не представляли, сообщает Starhit.