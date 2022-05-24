Стало известно, что старший сын умершего политика Игорь Лебедев сменил имя. Как сообщает источник, на такой шаг наследник лидера ЛДПР решился для того, чтобы избежать неактивного влияния западных санкций.
ЗАЧЕМ? ⟩ Сын Владимира Жириновского сменил имя
Теперь Лебедев стал... Давидом Гарсия. Почему 50-летний сын Владимира Вольфовича отдал предпочтение этому имени — пока неизвестно.
«Причиной такого решения могли стать санкции, которые ЕС наложил на сына Жириновского еще в 2014 году. С того момента экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости. Лебедев никогда не скрывал свою любовь к испанским берегам, возможно, с новым паспортом и новыми личными данными путешествовать ему станет легче»? — говорится в источнике.
В свое время у Игоря Лебедева было много разногласий с отцом. Длительное время они не общались друг с другом. Лебедев даже пропустил похороны Жириновского, умершего от последствий ковида, но все же прислал на могилу папы венок с трогательной фразой «Давай помиримся»...
«Все банально. В то время, когда Лебедев тоже был в партии, он хотел больше полномочий. В своей повестке сын Жириновского больше ориентировался на региональных лидеров, считал, что ЛДПР должна быть укомплектована депутатами, отрабатывающими повестку в регионах. А Жириновский делал ставку на своих любимчиков, которые, по мнению Лебедева, ничего из себя не представляли, сообщает Starhit.
Конечно, такие вещи всегда непрозрачны. У Лебедева был более консервативный блок, свое видение развития партии. У отца свое. Это сыграло ключевую роль. Жириновский не уступал: «Сам сделаю, как считаю нужным, это моя партия!» После Лебедев решил не ввязываться в конфликт. Отказался от своих обязательств и уехал в Америку», — о неурядицах в известной семьей рассказывал политолог Денис Меркулов.