Публичные ласки Меган Маркл и принца Гарри шокировали народ

После скандального переезда в США герцог и герцогиня Сассекские неоднократно ставили Елизавету II в затруднительное положение. Как известно, при дворе британской королевы проявления страстных чувств, мягко говоря, не приветствуются.

Даже любимице миллионов Кейт Миддлтон, которую часто называют второй Леди Ди, приходилось слышать за спиной недовольный шепот подданных и журналистов. Вопреки заведенным порядкам, принц Уильям и его возлюбленная пренебрегли правилами приличия в собственном доме. Однако Меган Маркл и принц Гарри пошли намного дальше в своем стремлении демонстрировать свободные нравы при каждом удобном случае.

Принц Уильям получает поцелуй от Кейт. Фото: Hans Gutknecht

Первым звоночком для британцев стали нежности, которые бывшая сериальная актриса и ее муж устроили в Гааге на открытии спортивного турнира «Игры Непобежденных» в начале апреля. Похоже, бурная реакция общественности пришлась по вкусу Гарри и Меган, которые вновь отличились на публике. Накануне, 22 мая, зрители, пожаловавшие на турнир по поло клуба Santa Barbara Polo & Racquet Club, оказались свидетелями страстного поцелуя неугомонных знаменитостей.

Меган Маркл смотрит на принца Гарри Фото: TOBY MELVILLE/REUTERS