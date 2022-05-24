Оказалось, что этот секретный ингредиент есть почти на каждой кухне, и это - маринованные огурцы! Об этом пишет RUS TVNET.
Ингредиент, делающий котлеты особенно сочными и вкусными
Ингредиент, делающий котлеты особенно сочными и вкусными
Обычно мы кладем хрустящие маринованные огурцы в дополнение к блюду с котлетами и картофелем или в бургеры с говяжьей котлетой. Так почему бы не попробовать добавить их в фарш?
Однако лучше с этим ингредиентом не перебарщивать -
на 500 граммов фарша хватит двух совсем небольших маринованных огурцов.
Как приготовить котлеты с маринованными огурцами
Ингредиенты:
- 500 граммов смешанного фарша;
- 2 средних по размеру маринованных огурца;
- 1 лук;
- 2 ломтика белого хлеба;
- 2 столовые ложки кетчупа;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Замочите в воде или молоке хлеб, затем отожмите лишнюю жидкость.
- Мелко нарубите лук и маринованные огурцы. Кто-то рекомендует овощи натереть на терке - это вопрос вкуса.
- Выложите в миску фарш, добавьте измельченные овощи, кетчуп, хлеб, соль, перец и перемешайте все до получения однородной массы.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или сухарях, налейте на сковороду масло и жарьте их до тех пор, пока они не станут золотисто-коричневыми с обеих сторон.
- Затем переложите котлеты в термостойкую емкость и поместите в уже нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- Готово!