НЕРВЫ, FACE и ПОРНОФИЛЬМЫ отправляются в благотворительный тур в поддержку Украины.
УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ Face, Нервы и Порнофильмы зажгут на одной сцене в клубе CatHouse
2 июня 2022, Cathouse Concert Hall
Двери открываются в 19.00
Всю прибыль, полученную с продажи билетов и донатов на этих концертах, музыканты направят на помощь пострадавшим от военных действий украинцам.
Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.
Артистов объединяет общее стремление: оказать помощь, а также доступным способом выразить протест против вторжения в Украину и преступного режима России.
Благотворительный тур STAND WITH UKRAINE - это способ помочь вместе, приходите на концерты и присоединяйтесь к благотворительному марафону.
Билеты и донаты: ТУТ
Рекомендованное возрастное ограничение 16+