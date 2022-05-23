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Otsing

Назван способ защититься от оспы обезьян

Limon.ee
Назван способ защититься от оспы обезьян
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Обезьяна. Фото иллюстративное.
Обезьяна. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Cледует избегать контактов с грызунами и приматами при поездках за рубеж, чтобы защититься от оспы обезьян. 

Согласно сообщению Роспотребнадзора, животные являются наиболее частыми переносчиками инфекции и для профилактики заболевания эта предосторожность — лучший способ защиты, так как человеку гораздо сложнее заразить другого человека. Чтобы оспа обезьян передалась от человека к человеку, контакт должен быть очень длительным, сообщает Lenta.ru.

Также в Роспотребнадзоре назвали страны, при посещении которых стоит соблюдать особую осторожность. «Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан», — рассказали в ведомстве.

Ранее директор Института вирусологии Российского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян. По его словам, этот вирус давно известен и хорошо изучен учеными, а от натуральной оспы разработана эффективная вакцина, которая защищает и от обезьяньего штамма.

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