Назван способ защититься от оспы обезьян

Согласно сообщению Роспотребнадзора, животные являются наиболее частыми переносчиками инфекции и для профилактики заболевания эта предосторожность — лучший способ защиты, так как человеку гораздо сложнее заразить другого человека. Чтобы оспа обезьян передалась от человека к человеку, контакт должен быть очень длительным, сообщает Lenta.ru.

Также в Роспотребнадзоре назвали страны, при посещении которых стоит соблюдать особую осторожность. «Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан», — рассказали в ведомстве.