Михаил Полицеймако и его избранница Лариса вместе уже почти 17 лет. Пара растит троих дочерей и сына, оба супруга служат в театре. Однако в последние годы жизнь интеллигентного семейства омрачают судебные разбирательства, пишет eg.ru.
«Вы избили человека»: жене Полицеймако грозит тюрьма
Скандалу, который получил громкое продолжение, Полицеймако обязаны своему питомцу, собаке по кличке Умка. Год назад йоркширский терьер вдруг напал на соседа актеров, известного писателя Валентина Лаврова. Все произошло в подъезде элитного многоквартирного дома.
Пожилой академик утверждал, что пес «вырвал кусок мяса» из его плеча, а его знаменитые хозяева даже не открыли дверь, чтобы сообщить, привито ли животное. Лавров ездил в больницу на перевязки и уколы, а также подал иск в суд, желая возместить ущерб. Разбирательства между звездными соседями стали достоянием общественности.
Журналистка вместе с оператором приехала в дом известного актера и позвонила в дверь. Ей открыла Лариса Полицеймако, которая явно не была настроена на диалог. Вместо ответов на вопросы, женщина пришла в ярость и набросилась на корреспондента, вцепившись в прическу Федоровой мертвой хваткой и пустив в ход кулаки. Безобразная сцена попала на видео.
"Вы меня бьете! Вы нападаете! Вы только что избили человека! Мы шли мимо, мы вам позвонили по-хорошему...", - слышно на кадрах.
Журналистка зафиксировала следы побоев и обратилась в суд. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и хлыстовую травму шейного отдела позвоночника. Сторона Полицеймако не ожидала увидеть репортера в суде. Лариса утверждала, что все было подстроено, а медицинские справки Федоровой называла «липовыми», однако спустя год уголовное дело все же возбудили. Теперь супруге известного актера грозит до двух лет тюремного заключения.