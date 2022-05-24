«Вы избили человека»: жене Полицеймако грозит тюрьма

Скандалу, который получил громкое продолжение, Полицеймако обязаны своему питомцу, собаке по кличке Умка. Год назад йоркширский терьер вдруг напал на соседа актеров, известного писателя Валентина Лаврова. Все произошло в подъезде элитного многоквартирного дома.

Пожилой академик утверждал, что пес «вырвал кусок мяса» из его плеча, а его знаменитые хозяева даже не открыли дверь, чтобы сообщить, привито ли животное. Лавров ездил в больницу на перевязки и уколы, а также подал иск в суд, желая возместить ущерб. Разбирательства между звездными соседями стали достоянием общественности.

Академик заявил, что готов забрать свое заявление, если кто-то из семейства Полицеймако извинится перед ним. Примирить стороны попыталась журналистка одного из телеканалов Лилия Федорова. Однако ситуация только усугубилась.

Журналистка вместе с оператором приехала в дом известного актера и позвонила в дверь. Ей открыла Лариса Полицеймако, которая явно не была настроена на диалог. Вместо ответов на вопросы, женщина пришла в ярость и набросилась на корреспондента, вцепившись в прическу Федоровой мертвой хваткой и пустив в ход кулаки. Безобразная сцена попала на видео.

"Вы меня бьете! Вы нападаете! Вы только что избили человека! Мы шли мимо, мы вам позвонили по-хорошему...", - слышно на кадрах.