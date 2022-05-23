Всемирный день черепахи: почему черепаха символизирует мудрость

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Черепаха у многих народов считается священным животным, и этот символ имеет множество значений – сила и выносливость, долголетие, здоровье и защита. Раньше люди верили, что Земля держится на слонах, которые стоят на огромной черепахе, движущейся через хаос. На Востоке черепаха и сегодня – одно из небесных животных.

По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой.

Причем гибнут они не только из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Еще одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы: морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство сильно затрудняет данный процесс.

Сухопутная черепаха. Фото: Shutterstock

Также большое влияние оказывает загрязнение окружающей среды пластиком и прочими отходами жизнедеятельности людей. Как объясняют специалисты, многие морские черепахи ошибочно принимают пластик за медуз и другую еду. Фрагменты материала блокируют пищеварение, травмируют внутренние органы, приводят к истощению и смерти животных.

Три из семи видов — зеленая, черепаха бисса и атлантическая ридлея — это исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения виды, занесены в Красный список угрожаемых видов, издаваемый некоммерческим Международным союзом охраны природы. Еще три вида — кожистая, оливковая черепаха и логгерхед — в статусе «уязвимых».

Маленькие черепашки делают первые шаги на встречу к океану. Фото: Shutterstock

В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий, пишет Calend.ru.