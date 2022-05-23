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ЗАБАВНОЕ ФОТО ⟩ Большой медведь ехал поездом из Тарту в Таллинн - билет был куплен

Добавлен комментарий Elron
Трийн Роос Limon.ee
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Большой медведь ехал поездом из Тарту в Таллинн - билет был куплен
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Медведь. Фото иллюстривное.
Медведь. Фото иллюстривное. Фото: Tiit Hunt

Таллиннка поделилась в социальных сетях милым фото, на котором среди пассажиров поезда был огромный плюшевый медведь, пишет Elu24.

22 мая Майри (имя изменено, известно редакции) ехала поездом из Тарту в Таллинн. В поезде ей открылась интересная картина: на одно из сидений уселся большой плюшевый мишка. «Сегодня в поезде Тарту-Таллинн ехал медведь», — написала Майри под фотографией, опубликованной в Facebook.

«Это игрушка одного финна», - сказала она порталу Elu24.

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