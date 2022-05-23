ЗАБАВНОЕ ФОТО ⟩ Большой медведь ехал поездом из Тарту в Таллинн - билет был куплен

22 мая Майри (имя изменено, известно редакции) ехала поездом из Тарту в Таллинн. В поезде ей открылась интересная картина: на одно из сидений уселся большой плюшевый мишка. «Сегодня в поезде Тарту-Таллинн ехал медведь», — написала Майри под фотографией, опубликованной в Facebook.