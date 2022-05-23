В новых фильмах Лариса Гузеева не появлялась с 2013 года. С 2008-го жизнь звезды тесно связана с телепрограммой «Давай поженимся!», но в конце февраля 2022-го шоу пропало из эфира. С тех пор популярная телеведущая успела пожаловаться на то, что не привыкла долго отдыхать и не знает, чем себя занять во время вынужденного простоя. Поклонники всерьез беспокоятся за нее. Они вновь задаются вопросом, а все ли в порядке хотя бы в личной жизни Ларисы Андреевны, которой 23 апреля исполняется 63 года. О ее сложных отношениях с третьим мужем — ресторатором Игорем Бухаровым слухи ходят до сих пор, пишет ЭГ.
Что происходит в отношениях Ларисы Гузеевой и ее третьего мужа Игоря Бухарова
«Нравлюсь — копи деньги!»
Бухаров моложе Гузеевой, но всего на год. Они познакомились в общей компании, когда Игорю было 17, а Ларисе 18. «К Ларисе даже подойти было невозможно. Она колоритная была — красивая, худющая, курила “Беломор”, ходила в джинсах, обвешанных монетами, на голове — что-то невероятное», — рассказал ресторатор изданию «7 дней».
Потом они если и пересекались, то в основном случайно. Когда на экраны вышел «Жестокий романс» c Гузеевой в главной роли, Бухаров мечтательно подумал: «Вот бы жениться на ней!» Однако прошло много лет прежде, чем мечта исполнилась. Со стороны Ларисы отношение было чисто дружеским. Однажды она со смехом сказала Игорю: «Нравлюсь — копи деньги».
Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»
Свадьба состоялась в 1999-м. Гузеевой уже исполнилось 40. Она успела пережить множество романов, дважды побывать замужем и стать матерью сына Георгия. Бухаров — возглавить Московскую гильдию рестораторов. Однажды случилась беда — на сына актрисы стюард случайно опрокинул кипяток в самолете. На помощь пришел Игорь. «Через несколько часов у меня уже были все необходимые лекарства, врачи, короче, абсолютно все, что нужно», — делилась звезда. Благодарность постепенно переросла в настоящую любовь. В 2000-м Гузеева подарила Бухарову дочь Ольгу. Лариса Андреевна не раз признавалась, что третий брак — самый удачный в ее жизни, основанный на чуткости друг к другу.