Что происходит в отношениях Ларисы Гузеевой и ее третьего мужа Игоря Бухарова

В новых фильмах Лариса Гузеева не появлялась с 2013 года. С 2008-го жизнь звезды тесно связана с телепрограммой «Давай поженимся!», но в конце февраля 2022-го шоу пропало из эфира. С тех пор популярная телеведущая успела пожаловаться на то, что не привыкла долго отдыхать и не знает, чем себя занять во время вынужденного простоя. Поклонники всерьез беспокоятся за нее. Они вновь задаются вопросом, а все ли в порядке хотя бы в личной жизни Ларисы Андреевны, которой 23 апреля исполняется 63 года. О ее сложных отношениях с третьим мужем — ресторатором Игорем Бухаровым слухи ходят до сих пор, пишет ЭГ.