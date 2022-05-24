«Это как проснуться утром с девушкой»: Jahu Sushi вывел на рынок Эстонии новый тренд

5 литров соевого соуса собственного приготовления и более 200 роллов в день, постоянно приезжающие курьеры — меньше чем за полгода ресторан Jahu Sushi укоренил свои позиции на рынке японской кухни Эстонии и задал новый вектор развития суши, лоббируя идею потребления чистого продукта, создав отдельное меню с кето-продуктами.

Кетогенная диета, кето-диета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Проще говоря, – отсутствие в рационе сахара, круп, муки.

На ваше резонное возмущение, мол, «сушейных сейчас пруд пруди – одну от другой не отличишь», могу заверить — отличишь.

Собственно, всё проверила лично.

Главная фишка ресторана, его гордость и по совместительству, как оказалось, must have любого заказа — популярные кето–роллы. Они входят в 70% всех заказов.

Чистейший продукт: только свежая рыба – очень много рыбы, слегка овощей, нори и никакого риса!

Jahu Sushi, сет из кето-роллов Фото: Viktoria Solomonchuk

Такие роллы актуальны не только для тех, кто придерживается особого стиля в питании, но и для тех, кто ценит чистый вкус и качественный продукт.

"Сейчас обесценили искусство суши: когда у тебя запечный ролл с майонезом, там вообще нет ничего от рыбы, да и от суши ничего нет, а мы хотим вернуть фокус на качество. Давайте есть хороший продукт, его мы и создаём," – говорит совладелица Jahu Sushi Полина Ладнова, призывая есть нигири и кето-роллы.

В создании таких блюд не может быть полумер, майонез уже не скроет рыбу низкого качества, поэтому конечный продукт говорит сам за себя: только свежее.

Нигири с лососем и тунцом, Jahu Sushi. Фото: Viktoria Solomonchuk

Как пошутила совладелица Jahu Sushi: «Нигири – это как проснуться утром с девушкой без макияжа, всё понятно без слов».

«Когда ты ешь нигири, тебя невозможно обмануть – ничего не скроешь. Если принесут продукт с некачественной рыбой, ты это сразу увидишь: рыба сухая, бесцветная, неприглядная», – продолжает Полина.

Помимо роллов и суши с рисом и без, ресторан предлагает гостям сашими, что опять же подтверждает слова Полины о высоком качестве закупаемого сырья.

Сашими – это традиционное японское блюдо, которое представляет собой нарезанную сырую рыбу и морепродукты.

Я взяла на пробу 3 вида рыбы и ни с одной не прогадала: нежнейший лосось тает во рту, бархатистый тунец и необычный хамач идеально дополнили трио сашими. Всё–таки в чистом, натуральном продукте имеется свой плюс: вкус рыбы раскрывается еще ярче.

Сашими лосось,тунец, хамач. Jahu Sushi Фото: Viktoria Solomonchuk

Ресторан поставил себе очень высокую планку, направив свой фокус на высокое качество и чистый продукт. Хочется верить, что ребята при движении к цели не собьются в пути, смогут не только удержаться, но и укрепиться в своих убеждениях, а главное – брать всё новые и новые высоты.

Как-то получилось слишком уж приторно-сладко, да? Ничего не могу поделать, только факты.

Однако, не всё так гладко, есть и минусы:

В ресторане очень мало места, всего 3 столика, то есть +– 12 посадочных мест.

Ребята из ресторана заранее предупреждают, что на пятницу, субботу и воскресенье обязательно надо бронировать столик, иначе есть риск прийти в заполненный зал.

Jahu Sushi Фото: Viktoria Solomonchuk

Выход — можно на вынос, но рекомендуют, конечно, употреблять сразу и на месте, чтобы сохранить товарный вид, свежесть и первоначальный вкус.

В меню отсутствуют десерты.

Однако, если для приверженцев кето-питания этот пункт не несет никакой нагрузи, то сладкоежек готова успокоить – команда активно работает над этим вопросом и вскоре обязательно порадует нас новой позицией.

Jahu Sushi Фото: Viktoria Solomonchuk

Jahu Sushi Фото: Viktoria Solomonchuk