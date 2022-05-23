Урмас Паэт, заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента, находится с визитом в Ираке. Однако утром его встретила песчаная буря в Багдаде.
МУТНЫЕ КАДРЫ ⟩ Утро Урмаса Паэта началось с песчаной бури в Ираке
«Утро в Багдаде, окутанном песчаной бурей. Скоро начнутся встречи», — пишет Паэт в Instagram.
Паэт также опубликовал фотографию аэропорта Багдада. «Я прибыл в Багдад. Я пытался успеть до песчаной бури, которая должна была начаться в Багдаде через несколько часов после запланированного времени посадки самолета».
Урмас Паэт, заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента, находится с визитом в Багдаде в составе делегации комитета Европарламента по безопасности и обороне.
В ходе визита делегация посетит Багдад и Эрбиль. В Багдаде запланированы встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадимом, министром обороны Джумой Инадом, министром внутренних дел Османом аль-Ганимом, спикером парламента Мохамедом аль-Гальбусси и главами миссий ЕС и НАТО.
Песчаные бури недавно вызвали серьезные проблемы в Ираке. 5 мая Postimees написал, что более тысячи человек, страдающих от затрудненного дыхания, были доставлены в больницу в Ираке после песчаной бури, а за последний месяц на Ирак уже обрушилось семь песчаных бурь.