МУТНЫЕ КАДРЫ ⟩ Утро Урмаса Паэта началось с песчаной бури в Ираке

«Утро в Багдаде, окутанном песчаной бурей. Скоро начнутся встречи», — пишет Паэт в Instagram.

Паэт также опубликовал фотографию аэропорта Багдада. «Я прибыл в Багдад. Я пытался успеть до песчаной бури, которая должна была начаться в Багдаде через несколько часов после запланированного времени посадки самолета».

Урмас Паэт, заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента, находится с визитом в Багдаде в составе делегации комитета Европарламента по безопасности и обороне.

В ходе визита делегация посетит Багдад и Эрбиль. В Багдаде запланированы встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадимом, министром обороны Джумой Инадом, министром внутренних дел Османом аль-Ганимом, спикером парламента Мохамедом аль-Гальбусси и главами миссий ЕС и НАТО.